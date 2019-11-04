تشهد الشوارع والميادين في لبنان تطورًا جديدًا في موجة التطورات التي اندلعت منذ أسابيع حيث قام متظاهرون في العاصمة بيروت وعدد من المحافظات بقطع الطرق ...
تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو للمتظاهرين بساحات بيروت، للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة جديدة، وهم متفاعلون على ...
أفادت قناة العربية، منذ قليل، بامتلاء
الساحات بآلاف المحتجين وسط بيروت ، للمطالبة بإسقاط النظام وتشكيل حكومة جديدة.
ونظمت الجاليات ...
نظمت الجاليات اللبنانية في عدد من العواصم
العالمية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية ، تضامنا مع كافة المناطق اللبنانية للمطالبة
بإسقاط النظام وتشكيل ...
أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد
الحريري، اليوم الأحد، تحديد سقف رواتب القضاة والمدراء ومخصصات اللجان الحكومية ، حسبما
ذكرت قناة العربية، في خبر ...
في ظل ما تشهده لبنان من أوضاع صعبة، واحتجاجات مستمرة لا تهدأ في شوارع بيروت، ودعوة المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، وسط العاصمة بيروت ...
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم
الأحد 20 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين
العربي والدولي. ...
أحيا فريق "واما" حفلا غنائيا
ضخما مساء أمس السبت لطلاب كليات الإعلام والهندسة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية داخل
"المصرية للعلوم والتكنولوجيا" ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن جمعية
المصارف اللبنانية، أعلنت إبقاء أبوابها مغلقة، الاثنين، على خلفية الأحداث التي تعرفها
البلاد، ونظرا لما تعرضت ...
أعلنت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية،
اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة سعد الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية،
كل على حدة، عرض خلالها ...
اشتعلت المظاهرات في مناطق كثيرة بلبنان،
في الوقت الذي دعا فيه المتظاهرون لمواصلة الاحتجاجات اليوم الأحد.
وأصدرت إحدى اللجان المنسقة ...
أعلنت الفنانة دومينيك حورانى، اليوم السبت، عن وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف لطف الحورانى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة يوم الاثنين المقبل 21 ...
طلبت سفارة الكويت في لبنان، اليوم الجمعة، من مواطنيها الراغبين في السفر إلى لبنان الانتظار بسبب الاحتجاجات والاضطرابات التي يشهدها حاليًا. وقالت ...
قامت السفارة السعودية لدى لبنان، بإصدار بيانًا عاجلا، صباح اليوم الجمعة، حثت فيه رعاياها فى لبنان بتجنب أماكن المظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة. ...
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