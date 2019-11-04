لبنان: رئيس الوزراء يعرض مبادرة إنقاذية على ممثلي الكتل السياسية

الأحد 20-10-2019 09:03 ص

وكالات

أعلنت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة سعد الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ...