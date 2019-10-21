خبيئة العساسيف، وهي الكشف الأضخم الذي حققته بعثة المجلس الأعلى للآثار في منطقة جبانة العساسيف، وهي جبانة ضخمة تقع بمنطقة القرنة بالبر الغربي لمدينة ...
قال محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن الدولة حاليا مهتمة جدا بمجال الآثار، والاكتشافات الآثرية، لأنها هي القوى ...
تصدر خبر الكشف عن خبيئة العساسيف، والذي أعلن عنه وزير الآثار الدكتور خالد العناني أمس السبت، في مؤتمر صحفي عالمي بالأقصر، الصفحات الأولى لصحف ووكالات ...
يقدم الليلة، برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، قراءة تحليلية لأهمية الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الولايات ...
قال الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن كلمة "خبيئة" تعني "حاجة مسخبية"، لافتا إلى أن قدماء المصريين في نهاية الأسرة الـ22 ...
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