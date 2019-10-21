"الصعيدي" يكشف جهود البعثات المصرية للكشف عن الآثار

الإثنين 21-10-2019 04:55 ص

نعيم يوسف

قال محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إن الدولة حاليا مهتمة جدا بمجال الآثار، والاكتشافات الآثرية، لأنها هي القوى ...