ماذا تغير في منتخب مصر منذ مباراة جنوب إفريقيا؟

الإثنين 14-10-2019 10:54 م

حسام مجدي

استطاع منتخب مصر أن يفوز على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية. ...