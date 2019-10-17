يستعد الفريق
الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي المقاولون العرب يوم السبت
المقبل وذلك بدلاً من مباراة القمة والتي كان مقرراً لها ...
زفت إدارة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أنباء سارة لجماهير الريدز قبل الموقعة
المنتظرة التي يستعد لها الفريق يوم الأحد المقبل حيث سيواجه ...
فتح فرج عامر
رئيس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري النار على إتحاد
الكرة المصري بسبب تأجيل مباراة القمة التي كان مقرراً ...
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي لمواجهة فريق نادي الزمالك يوم السبت المقبل على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة ...
استطاع منتخب مصر أن يفوز على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية. ...
خطفت إحدى السيدات الأضواء والكاميرات
أثناء مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا والتي إنتهت بين المنتخبين بفوز الفراعنة بهدف
واحد مقابل لا شيء في ...
وجهت إدارة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي التهنئة لمدافع
الفريق أحمد حجازي منتخب مصر بعد الفوز الذي حققه الفراعنة ...
تمكن المنتخب
المصري الأول لكرة القدم من تحقيق فوز باهت على نظيره منتخب بوتسوانا بهدف واحد
مقابل لا شيء في المباراة الدولية الودية التي ...
نجح حمدي فتحي متوسط ميدان الفريق الأول لكرة
القدم بنادي الاهلي في وضع بصمته الأولى مع منتخب مصر بعد أن هز شباك منتخب
بوتسوانا في الدقيقة ...
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