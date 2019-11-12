دعا اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان، اليوم الثلاثاء، لاستمرار إضراب عن العمل غداً الأربعاء"، بعد أن تسبب الإضراب في إغلاق بنوك في أنحاء البلاد، اليوم ...
لا تزال الأوضاع اللبنانية، على صفيح ساخن، حيث تستمر التظاهرات في عدد من المحافظات اللبنانية، اعتراضًا على الموقف الحكومي وعدم الاستجابة لمطالبهم ...
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق البنوك غدا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ويذكر أن أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، ...
أعلنت وسائل إعلام لبنانية، أن كل القوى
السياسية وافقت على ضريبة الواتساب، حسبما ذكرت قناة العربية، اليوم الإثنين.
دعا المتظاهرون في ...
شهد لبنان، اليوم الإثنين، شلل كامل للحركة
في مناطق كثيرة مع إغلاق المحال التجارية والمؤسسات التربوية استجابة لدعوة الإضراب
العام ، حسبما ذكرت قناة ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم
الإثنين، في خبر عاجل لها، ببدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت . وشهدت ...
تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظة قنا، اليوم الإثنين، ارتفاعًا بسيطًا وفق ما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة الكبرى ...
غادر 132 مواطن ومواطنة سعودية حتى اليوم، من مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك وفقا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ. وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على ...
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية اليوم الأحد، أن البنوك اللبنانية ستظل مغلقة يوم الاثنين بسبب الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وصدر هذا الإعلان مع ...
في ظل ما تشهده لبنان من أوضاع صعبة، واحتجاجات مستمرة لا تهدأ في شوارع بيروت، ودعوة المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، وسط العاصمة بيروت ...
ما زال المتظاهرون يتوافدون إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، حيث تشيير الإحصائيات إلى أن الأعداد في ساحة رياض الصلح في بيروت اليوم أكثر من الأيام ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن جمعية
المصارف اللبنانية، أعلنت إبقاء أبوابها مغلقة، الاثنين، على خلفية الأحداث التي تعرفها
البلاد، ونظرا لما تعرضت ...
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