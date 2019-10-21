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الإثنين 21-10-2019 07:17 م
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الإثنين 21-10-2019 06:10 م

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الإثنين 21-10-2019 06:08 م
هند الشيال

محافظ قنا: حريصون على تقديم كل الدعم لتحقيق اهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

الإثنين 21-10-2019 05:58 م
بسام عبدالحميد

التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية

الإثنين 21-10-2019 05:54 م
هشام إسماعيل

محافظ البحيرة يتفقد كوبري المراكبية بكفر الدوار.. ويوجه بإزالة كافة التعديات (صور)

الإثنين 21-10-2019 05:36 م
إسلام أمين

ننشر تفاصيل جلسة المُباحثات المُوسعة بين رئيسي وزراء مصر والكويت

الإثنين 21-10-2019 05:23 م
يحي حلمي

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الإثنين 21-10-2019 05:10 م
محمد نبيل

هايكو ماس: الهجوم التركي على الوحدات الكردية ينتهك القانون الدولي

الإثنين 21-10-2019 05:08 م
وكالات

حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي الجناين بالسويس (صور)

الإثنين 21-10-2019 05:06 م
أبوبكر عبد المعز

لبنان يخفض رواتب الوزراء في محاولة لتخفيف غضب المحتجين

الإثنين 21-10-2019 04:52 م
ترجمة: دينا الشريف

ترميم 500 منزل منها بيت العمدة وشيخ البلد في مدينة بلاط الأثرية

الإثنين 21-10-2019 04:37 م
حسام زيدان

رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية يتفقد مدينة بلاط الأثرية بالوادي الجديد

الإثنين 21-10-2019 04:28 م
حسام زيدان

أخبار محافظة قنا المسائية: سيارة تدهس طفلًا في دشنا وندوة حول مخاطر الزواج المبكر

الإثنين 21-10-2019 04:15 م
بسام عبدالحميد

لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي

الإثنين 21-10-2019 04:09 م
سمر السيد

فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة قنا

الإثنين 21-10-2019 03:55 م
بسام عبدالحميد

محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 95% من الأعمال المدنية بمشروع صرف صحي نقادة (صور)

الإثنين 21-10-2019 03:55 م
بسام عبدالحميد

أخبار عالمية عاجلة اليوم الاثنين 21/10/2019

الإثنين 21-10-2019 03:15 م
الفجر

المصري يحدد موعد الجمعية العمومية لعقد ميزانيته

الإثنين 21-10-2019 03:07 م
محمد الصو

الحكومة اللبنانية تقر البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020

الإثنين 21-10-2019 02:51 م

وزير الخارجية الأردني: الموقف العربي من القضية الفلسطينية غير قابل للتفاوض

الإثنين 21-10-2019 01:49 م
ترجمة: دينا الشريف

المهندسين: بدء تسجيل قرعة إسكان "6 أكتوبر" السبت

الإثنين 21-10-2019 01:07 م
آيات عامر

النقل: 17 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات كهربة إشارات السكك الحديد

الإثنين 21-10-2019 11:35 ص
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إبراهيم العربي: مصر لديها البنية التحتية اللازمة لإنشاء بورصة السلع

الإثنين 21-10-2019 11:32 ص
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زعيمة هونج كونج تعتذر عن حادث المسجد بعد يوم من العنف

الإثنين 21-10-2019 11:15 ص
ترجمة: دينا الشريف

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الإثنين 21-10-2019 11:07 ص
الفجر السعودي

محافظ الدقهلية: بعض فرص العمل تحتاج إلى تدريب الشباب أولا

الإثنين 21-10-2019 10:37 ص
محمد كشك

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