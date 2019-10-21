ترميم 500 منزل منها بيت العمدة وشيخ البلد في مدينة بلاط الأثرية

الإثنين 21-10-2019 04:37 م

حسام زيدان

قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، إنه تم وضع مخطط لمسار الزيارة في مدينة بلاط الأثرية بالوادي الجديد، ويتم حاليًا ترميم ...