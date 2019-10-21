أكرم حسني في حواره لـ"الفجر الفني": "تيمون وبومبا" مفاجأة جديدة مع فهمي.. ومشروع جديد مع تامر حسني (صور)
يستعد النجم أكرم حسني لتقديم مجموعة من الأعمال خلال الفترة المقبلة، بعد نجاحه الملفت للأنظار خلال الفترة الماضية، وخاصة مع الفنان أحمد فهمي، ...
وزارة التخطيط تعقد ورشة "التقييم الفعال يحتاج إلى تخطيط فعال"
- نجاح عملية المتابعة والتقييم يعتمد بالأساس على وضع خطة جيدة - البيانات الأساسية تسمح لأي مشروع مقارنة التغييرات التي طرأت ...
محافظ دمياط تتفقد مركز طب أسرة متعطل (صور)
قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بزيارة مفاجئة لمركز طب الأسرة بقرية أبو سعادة الكبرى التابعة لمركز كفر سعد وذلك عقب افتتاحها للمدرسة المجاورة له ...
محافظ قنا: حريصون على تقديم كل الدعم لتحقيق اهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية
قال عبدالحميد الهجان محافظ قنا، إن المحافظة تشارك لليوم الثانى فى ورشة عمل " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " المنعقدة بالقاهرة برئاسة ...
التشغيل التجريبي لمحطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية
حرص المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة ...
محافظ البحيرة يتفقد كوبري المراكبية بكفر الدوار.. ويوجه بإزالة كافة التعديات (صور)
قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتفقد كوبرى المراكبية العائم الجديد، أعلى ترعة المحمودية والذى يربط شطريها شارع أحمد عرابى، وشارع بورسعيد، بتكلفة ...
ننشر تفاصيل جلسة المُباحثات المُوسعة بين رئيسي وزراء مصر والكويت
عُقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مُباحثات مُوسعة ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصُباح، رئيس مجلس ...
محافظ القليوبية يبحث تدوير القمامة وإنتاج الوقود الحيوي (RDF) من المخلفات الصلبة وتوليد الكهرباء (صور)
ناقش الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إمكانية توقيع القليوبية بروتوكول مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تدوير القمامة وإنتاج الوقود ...
هايكو ماس: الهجوم التركي على الوحدات الكردية ينتهك القانون الدولي
اعتبر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الهجوم التركي على الوحدات الكردية في شمال شرق سوريا، ينتهك القانون الدولي. وقال ماس عبر ...
حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بحي الجناين بالسويس (صور)
قام خالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الإثنين، بناء على توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس باسترداد أملاك الدولة ومنع التعدي ...
لبنان يخفض رواتب الوزراء في محاولة لتخفيف غضب المحتجين
من المتوقع أن تخفض الحكومة اللبنانية، أجور الوزراء إلى النصف اليوم الاثنين، ضمن إصلاحات أخرى في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية ونزع فتيل أكبر ...
ترميم 500 منزل منها بيت العمدة وشيخ البلد في مدينة بلاط الأثرية
قال الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية، إنه تم وضع مخطط لمسار الزيارة في مدينة بلاط الأثرية بالوادي الجديد، ويتم حاليًا ترميم ...
رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية يتفقد مدينة بلاط الأثرية بالوادي الجديد
تفقد الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية مستجدات أعمال ترميم المرحلة الأولى من مشروع ترميم مدينة بلاط الأثرية بمركز الداخلة ...
أخبار محافظة قنا المسائية: سيارة تدهس طفلًا في دشنا وندوة حول مخاطر الزواج المبكر
شهدت محافظة قنا، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل. "كوشة على لودر".. حفل ...
لتنفيذ تجارب التحكم في الصرف الزراعي المغطي.. محافظ الشرقية يستقبل أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي
استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعضاء وفد "أسبوع المياه" الهولندي بمكتبه بالديوان العام بحضور الأستاذ الدكتور عاطف غنيم ممثل وحدة تطوير الري ...
فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمدينة قنا
أعلنت هندسة كهرباء قنا غرب، بمحافظة قنا، انه نظرا لأعمال الصيانة سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمدينة قنا. وأوضحت أن تلك المناطق هي (الأحوال ...
محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 95% من الأعمال المدنية بمشروع صرف صحي نقادة (صور)
قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم متابعة اعمال التشطيبات والتركيبات النهائية بمشروع الصرف الصحي لمدينة نقادة والذي تبلغ طاقته ...
أخبار عالمية عاجلة اليوم الاثنين 21/10/2019
ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الاثنين 21 / 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. ...
المصري يحدد موعد الجمعية العمومية لعقد ميزانيته
حدد مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، موعد عقد الجمعية العمومية لأعضاء النادس للنظر في جدول الأعمال. ووجه مجلس إدارة النادي ...
الحكومة اللبنانية تقر البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020
قال مصدر رسمي لبناني، إن الحكومة أقرت البنود الاصلاحية ومشروع موازنة عام 2020 . وأكد رئيس الوزراء سعد الحريري، أنه لا يوجد أي ضرائب ...
وزير الخارجية الأردني: الموقف العربي من القضية الفلسطينية غير قابل للتفاوض
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية "أبو الغيط"، أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنشاء دولة فلسطينية ...
المهندسين: بدء تسجيل قرعة إسكان "6 أكتوبر" السبت
بدأت منذ قليل، نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي، فتح باب التسجيل في قرعة إسكان السادس من اكتوبر لطرح 262 وحده سكنية، على أن تطرح عن طريق ...
النقل: 17 مليار جنيه إجمالي تكلفة مشروعات كهربة إشارات السكك الحديد
أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تنفذ وفق خطتها لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، عددا من مشروعات كهربة ...
إبراهيم العربي: مصر لديها البنية التحتية اللازمة لإنشاء بورصة السلع
قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة تستعد لعقد اجتماعات مع التجار المنتمون للاتحاد لتعريفهم بآليات عمل بورصة السلع وأهميتها في ...
زعيمة هونج كونج تعتذر عن حادث المسجد بعد يوم من العنف
اعتذرت زعيمة هونج كونج كاري لام للجالية المسلمة في المدينة، اليوم الاثنين، بعد أن أطلقت الشرطة مدفع مياه على مسجد كبير خلال عمليات مساء الأحد لقمع ...
تركي آل الشيخ: إغلاق "الرياض بوليفارد" لإجراء بعض التحسينات اليوم
أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه سيتم إغلاق منطقة الرياض بوليفارد، اليوم الإثنين، وذلك لتركيب وتشغيل القطار الداخلي، ...
محافظ الدقهلية: بعض فرص العمل تحتاج إلى تدريب الشباب أولا
قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إننا نفتح كل القنوات لتيسير استثمارات الشباب والراغبين في العمل الخاص، بمنح قروض لابد أن تمنح بناءا على ...
باحث في الجماعات الإسلامية: الإخوان تسعى لتحقيق سيناريو الدولة الصهيونية
قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن المشروع الذي طرحته "أكاديمية التغيير" هو تنفيذ حرفي لمشروع الفوضى الخلاقة التي تم طرحها عام ...
كامل الوزير للمصريين: "متخافوش.. ومحدش يهز ثقتكم في قيادتكم السياسية" (فيديو)
وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، رسالة للشعب المصري قائلا: "أنا واحد من الشعب المصري، وكنت ضابط في القوات المسلحة وأصبحت وزير للنقل وبقولهم ...
حقوقي: قطر تستغل الأطفال في التدريب على القتال والأعمال الإرهابية (فيديو)
قال محمد عبد النعيم رئيس الجمعية المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قطر تركز على السن الصغير من 12 سنة إلى 15 سنة، حتى في جلب العمالة الآسيوية للعمل ...