«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر GOAL يلا شوت beIN SPORTS HD الآن على المفتوح بوكا جونيورزNOW

الأربعاء 23-10-2019 02:28 ص

يلتقي فريق ريفيربليت مع فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني بين الفريقين يوم الأربعاء 2 أكتوبر، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ...