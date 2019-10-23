تقام مباراة بوكا جونيورز ضد ريفيربليت بين فريق بوكا جونيورز
وريفربليت في الساعة الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في ...
يستضيف فريق بوكا جونيورز نظيره وغريمه التقليدي فريق ريفيربليت
يوم الأربعاء 23 اكتوبر ضمن منافسات إياب دور النصف من بطولة كأس ليبرتادوريس، حيث
يسعى ...
بث مباشر لمباراة ريفر بليت ضد بوكا جونيورز كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب “المونيمونتال”، لمشاهدة ...
يلتقي فريق ريفيربليت مع فريق بوكا جونيورز في ديربي أرجنتيني بين الفريقين يوم الأربعاء 2 أكتوبر، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ...
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