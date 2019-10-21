"اختبار طبي" يحدد امكانية مشاركة طاهر محمد مع المقاولون بالدوري

الأحد 20-10-2019 09:46 م

احمد شاكر

يجري طبيب المقاولون العرب اختبار طبي على طاهر محمد نجم هجوم الفريق، وذلك لتحديد موقفه من المشاركة في مباريات الدوري ويستعد المقاولون العرب لمواجهة ...