سلطت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين الضوء على
مستوى نجم ريال مدريد في المباراة الأخيرة أمام ريال مايوركا والتي خسرها الفريق
الملكي بهدف دون ...
يجري طبيب المقاولون العرب اختبار طبي على طاهر محمد نجم هجوم الفريق، وذلك لتحديد موقفه من المشاركة في مباريات الدوري ويستعد المقاولون العرب لمواجهة ...
تحدث نادي النصر عن آخر مستجدات إصابة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، النيجيري أحمد موسى وعبدالفتاح آدم. ويعاني عبد الفتاح آدم من إصابة بتمزق ...
تلقى سعد الدين سمير ومحمد محمود ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية من الاتحاد المصري، عقب عودتهما من الإصابة التي لحقت بهما ...
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