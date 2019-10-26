انطلقت قبل قليل فعاليات منتدى مسك للإعلام 2019 بالقاهرة تحت شعار تطوير صناعة الإعلام، والذي يسعى لاكتشاف المواهب الإعلامية من خلال عدد من المحاضرات ...
تشارك المطربة المصرية أنغام فى منتدى مسك للإعلام الذي سينطلق يوم السبت الموافق ٢٦ أكتوبر فى جلسة حوارية عبر الإعلام أم الموسيقي ، من يخدم الآخر ، ...
تشارك الفنانة هبة مجدي، فب منتدى مسك للإعلام الذي سينطلق يوم السبت الموافق ٢٦ أكتوبر في جلسة حوارية حول الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي، ويدار ...
يستعرض منتدى مسك للإعلام، مفاهيم تعيد رسم خارطة الإعلام المعرفية
عبر 8 جلسات و10 ورش عمل وعرضين تقديميين وذلك يوم السبت المقبل 26 أكتوبر في ...
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