هبة مجدي في ضيافة منتدي مسك للإعلام

الخميس 24-10-2019 09:50 م

ولاء عبد الناصر

تشارك الفنانة هبة مجدي، فب منتدى مسك للإعلام الذي سينطلق يوم السبت الموافق ٢٦ أكتوبر في جلسة حوارية حول الفن في مواجهة منصات العرض الرقمي، ويدار ...