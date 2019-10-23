تحرص الفنانة زينة، على مشاركة جمهورها صور من يومياتها الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشرت زينة مجموعة ...
أعربت الفنانة ملك قورة، عن سعادتها بزفاف شقيقتها مريم، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". حيث قامت بنشر مجموعة من صور ...
احتفلت الممثلة الشابة ملك قورة بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة مساء أمس السبت في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. وتألقت ملك قورة، في الحفل وخطفت الأنظار ...
أثار فستان ملك قورة الجدل في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة، وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام "السود عيونة"، بـ "فستان أحمر ...
خطفت الممثلة الشابة ملك قورة الأنظار بجمالها وأناقتها في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة، وانتشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديوهات من ...
احتفلت الفنانة ملك قورة، مساءأول أمس، بحفل زفاف شقيقتها مريم قورة، بحضور الهضبة عمرو دياب، ودينا الشربيني، بجانب عدد من نجوم الفن في إحدى الفنادق ...
بـ"فستان أحمر كب".. وصلة رقص لـ" ملك قورة" في حفل زفاف شقيقتها (فيديو)
يظهر النجم عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني في كل المناسبات مع بعضهما البعض ولا تكاد تخلو مناسبة إلا ويكونان من أبرز الحضور فيها حتى آخر مناسبة وهي ...
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