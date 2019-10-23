مفاجأة.. هذه الجهة تعلن زواج عمرو دياب ودينا الشربيني (صورة)

الأحد 20-10-2019 12:14 م

الفجر الفني

يظهر النجم عمرو دياب والنجمة دينا الشربيني في كل المناسبات مع بعضهما البعض ولا تكاد تخلو مناسبة إلا ويكونان من أبرز الحضور فيها حتى آخر مناسبة وهي ...