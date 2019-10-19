نفى الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، ما تردد عن انتشار الالتهاب السحائي في مدارس مصر، واصفًا مواقع ...
قالت الدكتورة نهى أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، إن الالتهاب السحائي مرض فيروسي، يصيب الغشاء المحيط بالمخ، وقد يتسبب في فقدان السمع أو البصر، أو ...
ينطلق في السابعة مساء اليوم الجمعة، برنامج الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على ميلاد الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس بسينما زواية. ويشهد الافتتاح عرض فيلم ...
أكد الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي، أن كل ما يتردد بشأن ظهور حالات التهاب سحائي في مدارس محافظة الإسكندرية شائعة مغرضة، موضحا أنه تم الاشتباه في ...
أصدرت وزارة الصحة، بيانًا قالت فيه، إنه جاري تطعيم 7 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائى، أولى إعدادى، أولى ثانوى"، ضد مرض ...
خلال اليومين الماضيين، روجت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية،
لوجود حالات التهاب وبائى فى المدارس، إلا أن وزارة الصحة نفت إصابة تلميذتين بإحدى
مدارس ...
نفى الدكتور علاء عيد، أستاذ الطب الوقائي، ما يتردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي في المدارس، مؤكدًا أنها شائعة مغرضة، لا أساس لها من الصحة، موضحا ...
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، خلو المحافظة من أي إصابة بمرض الالتهاب السحائي وأن جميع التلاميذ بكافة مدارس القليوبية الحكومية ...
قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه لا يوجد حالات انتشار لمرض الالتهاب السحائي، الوبائي، في المدارس إطلاقا، موضحا أن ...
كشف الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر، مؤكدًا أنها شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من ...
نفى الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وجود أى حالات التهاب سحائى بين تلاميذ المدارس أو المواطنين، موضحًا أن المحافظة خالية تماما من ...
قال الدكتور علاء عيد، مدير قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن ما يتردد حول انتشار مرض الالتهاب السحائي الوبائي، شائعات مغرضة ليس له أي أساس من ...
قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الوزارة موجودة وسط المدارس، للاطمئنان على صحة الطلاب يوميًا، ولا توجد أي حالات مرضية، أو أي ...
يستمر مسلسل شائعات الإخوان بهدف هدم الدولة عن طريق بث الشائعات
وخلق حرب نفسية بهدف تفكيك الدولة المصرية عن طريق الشائعات والأكاذيب، قد حذر ...
ما هو الالتهاب السحائي؟ الالتهاب السحائي هو مرض يصيب االأطفال والبالغين، ويأتي الالتهاب السحائي عادة عن فيروس أو جرثومة "المكورة ...
قالت والدة الطالبة "كارما"، التى توفيت بمدرسة صقر بالإسكندرية، إن "نتيجة التحاليل المفروض كانت تطلع بعد 5 أيام إزاى تم الإعلان إن النتيجة نيجتيف.. ...
ما هو الالتهاب السحائي وطرق الوقاية منه؟ (التفاصيل لكاملة)
نفى الدكتور علاء الدين عثمان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، ما تردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي بين التلاميذ بالإسكندرية، مشددًا على أنه لا ...
اعراض الالتهاب السحائى، تنتشر العديد من الأمراض والفيروسات بين الأطفال تزامنًا مع دخول موسم المدارس، حيث تعتبر تلك الالتهابات الفيروسية والبكتيرية ...
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