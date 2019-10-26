مذكرة لنقيب الصحفيين بسبب تجاوزات رئيس نادي الزمالك
تقدم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقيب الدكتور ضياء رشوان؛ بسبب تجاوزات رئيس نادي الزمالك، في حق الصحفيين. وجاء نص المذكرة ...
هل يستبعد حسام البدري "كهربا" قبل مواجهة كينيا؟
أعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر عن ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي لمعسكر الفراعنة المقبل في نوفمبر، والذي سيخوض ...
مرتضى منصور: أنا مش طرطور
رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فكرة إقالة ميتشو المدير الفني للفريق بسبب الضغط الجماهير لرحيله مؤكدًا أنه ليس "طرطور" حتى يستجيب للسوشيال ميديا. ...
كالعادة.. رئيس الزمالك يتدخل في اختيارات ميتشو
واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الهجوم على محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب تأجيل مباريات الدوري المصري لدواع أمنية. وأكد مرتضى أن ...
مرتضى منصور يحسم ميتشو
فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار محمود الخطيب رئيس الأهلي على خلفية الأزمة المثارة حول تأجيل مباريات الدوري المصري لدواع أمنية ...
مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب
هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك محمود الخطيب رئيس الأهلي على خلفية الأزمة المثارة حول تأجيل مباريات الدوري المصري بقرار أمني. ...
تعليق مرتضى منصور على ضم كهربا لقائمة المنتخب
علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قرار حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري بإستدعاء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي أفيس البرتغالي الحالى ...
مرتضى منصور يكشف تاريخ هتاف "زمالك يا مدرسة.. لعب وفن وهندسة"
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن الحديث عن أن لاعبي القلعة البيضاء طوال تاريخهم عنوان للمتعة والمواهب العالية في تاريخ كرة القدم المصرية . ...
آخر اخبار الزمالك اليوم الجمعة مباشر ٢٥ أكتوبر.. واقعة ميتشو تتصدر وجروس يثير الرعب في ميت عقبة
شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة عقب الفوز على جينراسيون فوت السنغالي بهدف نظيف في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري ...
جروس يثير الرعب في الزمالك
كشف مسؤولو نادي الزمالك حقيقة رحيل ثنائي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلى نادي أهلي جدة السعودي بعد مفاوضات الأخير لضم طارق حامد ...
مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح
صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن فريقه هو من يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، وذلك رغم احتلاله المركز الثاني فعلياً خلف بيراميدز المتصدر. ...
فايلر يبحث عن بديل لنجم الأهلي
أكدت تقارير صحفية أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استقر على طلب التعاقد مع صانع ألعاب جديد عقب إصابة محمد محمود نجم الفريق في مران أمس ...
رئيس الزمالك يعنف عمرو الجنايني.. تعرف على السبب
هدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، محللي برنامج الزمالك اليومن حيث أكد أن من لا يحترم تعاقده مع برنامج النادي لن يتواجد في قناة القلعة البيضاء بعد ...
مرتضي منصور يكذب الخطيب.. لم يزورك أحد
قال رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، إن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، يُضلل جماهيره، بالحديث عن تحديد موعد مباراة القمة بين القطبين. وتابع منصور خلال ...
أول تعليق من مرتضي منصور على تأهل الزمالك
علق مرتضي منصور رئيس مجلي إدارة نادي الزمالك علي فوز فريقه، اليوم بالمباراة التي جمعته مع جينيراسيون فوت بدوري أبطال إفريقيا . وكان قد فاز ...
عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات
استطاع نادي الزمالك أن يعبر إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز اليوم الخميس 24 أكتوبر على نظيره نادي جينراسون فوت السنغالي. ...
وزير الرياضة يهنئ الزمالك بالصعود لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور وجميع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفنى ...
الزمالك ضد جينراسيون.. مرتضي منصور يدعم الزمالك من المدرجات
حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على التواجد في المقصورة الرئيسية لملعب ستاد الجيش بمدينة السلام، وذلك قبل دقائق قليلة من مواجهة الابيض ...
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة جينراسيون
يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، جينراسيون فوت السنغالى، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال ...
تعرف على تردد قناة الزمالك
أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق، تأجيل اطلاق اسم النادي علي تردد قناة الزمالك الجديد والتي كان مقرر إطلاقها أمس لليوم الخميس، ودون خالد الغندور ...
هشام حنفي: حازم إمام قال مش هاجي الأهلي مهما يحصل
قال نجم النادي الأهلي السابق هشام حنفي، إنه كان يحاول إقناع حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، للانتقال إلى المارد الأحمر أثناء فترة اللعب في ...
مرتضي منصور: أزمة جينيراسيون أتحلت بـ"الكوسة"
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، عن وجود مؤامرة تحاك على القلعة البيضاء، من أجل اقصاء الفريق الكروي من بطولة دوري أبطال افريقيا. ...
تركي آل الشيخ يؤازر نجم الأهلي
قام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي آلميريا الإسباني بمؤازرة لاعب خط وسط النادي الأهلي محمد محمود. وتعرض محمود للإصابة خلال ...
ميتشو يطالب إدارة الزمالك بصفقة جديدة
قام الصربي ميتشو مدرب نادي الزمالك بمطالبة إدارة النادي بالتعاقد مع صفقة جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ميتشو يطالب بتدعيم مركز وسط ...
الأهلي: الحوار في الإعلام كارثي.. ومصلحة مصر أولًا
قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، يحرص على سير الأمور بصورة طبيعية واستمرار بطولة الدوري ...
أخر أخبار الزمالك اليوم الأربعاء: غياب 8 لاعبين أمام جينيراسون.. نجم الأبيض يقترب من الرحيل.. تردد قناة الزمالك
شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة قبل المواجهة الهامة أمام جينراسيون فوت السنغالي يوم الخميس المقبل في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري ...
تردد قناة الزمالك Zamalek الجديدة على القمر الصناعي نايل سات .. وحقيقة تأجيل موعد بدءها!
تردد قناة الزمالك، زاد في الفنرة الأخيرة البحث عن تردد قناة الزمالك من قِبل جماهير الفارس الأبيض، و يترقب عشاق وجماهير نادي الزمالك ظهور قناة ...
جروس يقضي على حلم كهربا مع الأهلي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أسرار جديدة في فكرة تعاقد الأهلي مع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي. وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن ...
مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي
فجر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة عن فكرة تعاقد الأهلي مع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي. وأوضح مرتضى في تصريحات تليفزيونية أن الأهلي ...
تركي آل الشيخ رفض التعاقد مع "كهربا" لهذا السبب !
أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعوديه، ومالك نادي ألميريا الإسباني، التعاقد مع لاعب الفريق ...