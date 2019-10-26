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السبت 26-10-2019 03:58 م
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السبت 26-10-2019 08:46 ص
الفجر الرياضي

كالعادة.. رئيس الزمالك يتدخل في اختيارات ميتشو

السبت 26-10-2019 08:31 ص
الفجر الرياضي

مرتضى منصور يحسم ميتشو

السبت 26-10-2019 08:19 ص
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مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

السبت 26-10-2019 07:52 ص
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تعليق مرتضى منصور على ضم كهربا لقائمة المنتخب

السبت 26-10-2019 03:22 ص
على شحاتة

مرتضى منصور يكشف تاريخ هتاف "زمالك يا مدرسة.. لعب وفن وهندسة"

السبت 26-10-2019 02:20 ص
على شحاتة

آخر اخبار الزمالك اليوم الجمعة مباشر ٢٥ أكتوبر.. واقعة ميتشو تتصدر وجروس يثير الرعب في ميت عقبة

السبت 26-10-2019 12:00 ص
رامي بشاي

جروس يثير الرعب في الزمالك

الجمعة 25-10-2019 07:56 م
الفجر الرياضي

مرتضى منصور يتحدى الأهلي بهذا التصريح

الجمعة 25-10-2019 09:37 ص
الفجر الرياضي

فايلر يبحث عن بديل لنجم الأهلي

الجمعة 25-10-2019 03:31 ص
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رئيس الزمالك يعنف عمرو الجنايني.. تعرف على السبب

الجمعة 25-10-2019 02:44 ص
السيد علي

مرتضي منصور يكذب الخطيب.. لم يزورك أحد

الجمعة 25-10-2019 02:28 ص
السيد علي

أول تعليق من مرتضي منصور على تأهل الزمالك

الجمعة 25-10-2019 02:05 ص
السيد علي

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد تأهل الزمالك لدور المجموعات

الخميس 24-10-2019 10:56 م
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الخميس 24-10-2019 10:20 م
آية حمروشي

الزمالك ضد جينراسيون.. مرتضي منصور يدعم الزمالك من المدرجات

الخميس 24-10-2019 08:02 م

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة جينراسيون

الخميس 24-10-2019 07:34 ص
السيد علي

تعرف على تردد قناة الزمالك

الخميس 24-10-2019 07:15 ص
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الخميس 24-10-2019 05:43 ص
السيد علي

مرتضي منصور: أزمة جينيراسيون أتحلت بـ"الكوسة"

الخميس 24-10-2019 02:36 ص
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تركي آل الشيخ يؤازر نجم الأهلي

الخميس 24-10-2019 02:21 ص
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ميتشو يطالب إدارة الزمالك بصفقة جديدة

الخميس 24-10-2019 12:47 ص
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الأهلي: الحوار في الإعلام كارثي.. ومصلحة مصر أولًا

الخميس 24-10-2019 12:21 ص
السيد علي

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مرتضى يفجر مفاجأة عن انتقال كهربا للأهلي

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