الطيران المدني: انضمام 11 مراقِبة جوية لإدارة حركة الطيران بالمملكة

الأحد 20-10-2019 08:20 م

الفجر السعودي

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، أن 700 مراقب جوّي من بينهم 11 مراقبة جوّية سعودية، يديرون الحركة الجوية في المطارات السعودية. ...