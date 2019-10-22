توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، حالة مطرية مبشرة بحلول نهاية هذا الأسبوع وغرة الأسبوع القادم ...
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تحذير من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، ...
أعلن الباحث عبد العزيز الحصيني، عن حالة الطقس وخريطة الأمطار وقال عبر حسابه الرسمي لموقع التواصل الإجتماعي لتويتر انه متوقع هطول الأمطار متفاوتة من ...
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، أن 700 مراقب جوّي من بينهم 11 مراقبة جوّية سعودية، يديرون الحركة الجوية في المطارات السعودية. ...
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