استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمقر إقامته بمدينة سوتشي، السيد فاديم سوروكين رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاز" الروسية لصناعة السيارات. ...
أعلن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، عن أن بلاده لن تضر بالمصالح المائية لدول مصب نهر النيل، "السودان ومصر". وأضاف رئيس الوزراء، خلال جلسة ...
وصل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، اليوم، إلى مدينة سوتشى بروسيا الاتحادية؛ لرئاسة القمة الإفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادي المشترك بين ...
خلال الأسبوع الجاري، ستنطلق فعاليات المنتدى الاقتصادى الافريقى الروسى وأعمال قمة روسيا- أفريقيا بمدينة سوتشى الروسية، والتى تعقد للمرة الأولى برئاسة ...
قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن القمة الروسية الإفريقية التى ستعقد فى مدينة سوتشى بروسيا تجسد روابط الصداقة التاريخية بين دول القارة الإفريقية ...
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