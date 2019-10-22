عاجل.. تصريح جديد لرئيس وزراء إثيوبيا: مصر لن تتضرر من سد النهضة

الثلاثاء 22-10-2019 06:53 م

أعلن آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، عن أن بلاده لن تضر بالمصالح المائية لدول مصب نهر النيل، "السودان ومصر". وأضاف رئيس الوزراء، خلال جلسة ...