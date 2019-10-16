قال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الوزارة موجودة وسط المدارس، للاطمئنان على صحة الطلاب يوميًا، ولا توجد أي حالات مرضية، أو أي ...
يستمر مسلسل شائعات الإخوان بهدف هدم الدولة عن طريق بث الشائعات
وخلق حرب نفسية بهدف تفكيك الدولة المصرية عن طريق الشائعات والأكاذيب، قد حذر ...
نشر النائب السكندري وعضو لجنة الصحة"حسني حافظ" فيديو للطالبة"تولاي إيهاب عوض" من مدرسة "مصطفى النجار" الخاصة عقب تردد أنها مصابة بميكروب الألتهاب ...
قالت والدة الطالبة "كارما"، التى توفيت بمدرسة صقر بالإسكندرية، إن "نتيجة التحاليل المفروض كانت تطلع بعد 5 أيام إزاى تم الإعلان إن النتيجة نيجتيف.. ...
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