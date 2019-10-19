الموت يفجع الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني (فيديو وصورة)

السبت 19-10-2019 06:11 م

الفجر الفني

أعلنت الفنانة دومينيك حورانى، اليوم السبت، عن وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف لطف الحورانى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة يوم الاثنين المقبل 21 ...