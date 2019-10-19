أعلنت الفنانة دومينيك حورانى، اليوم السبت، عن وفاة والدها المؤرخ الدكتور يوسف لطف الحورانى، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة يوم الاثنين المقبل 21 ...
قام عمر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا، بنشر صورة لوالده عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وكتب عليها بعض المقاطع ...
مسرحية "3 أيام في الساحل"، للنجم الكوميدي محمد هنيدي، حطمت كل الأرقام وفاقت التوقعات والإيرادات، في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الساحق ...
أعرب الفنان عمر طلعت زكريا عن شعوره بالفخر تجاه والده الفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات ...
نشر الفنان الكبير "عمرو عبد الجليل" صورة له علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" صوره له عبارة عن "اسكرين شوت" مع احد جمهوره الذين نشرت ...
يحرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة محبيه صور من يومياته الخاصة. حيث نشر مقطع فيديو جديد له من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات ...
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