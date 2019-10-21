قال عبد العزيز نصير، محامي الشاب "محمود البنا"، المعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إنه تم عقد جلسة لمحاكمة المتهمين باعتبارها محاكمة طفل، وفقا لما ...
يستعد فريق الدفاع في قضية الشهيد محمود محمد البنا، لبدء جلسة محاكمة المدعو محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين المتهمين بقتله نهارًا في مدينة تلا الأسبوع ...
كشف محمد الحسيني، المحامي المنسحب من الدفاع عن المتهم في قضية شهيد الشهامة، تفاصيل انسحابه من الدفاع عن المتهم، مشيرا إلى أنه تربطه بوالد المتهم ...
قال نضال مندور، محامي محمود البنا ضحية الشهامة بالمنوفية، إن الأوراق الرسمية كشهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية للجاني توضح أن سنه أقل من 18 عاما، أي ...
قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بالمنوفية، إن جريمة مقتل محمود البنا جريمة بشعة، وأحدثت غصة في حلق كل مصري، منوها ...
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