رد قوي لمحامي "راجح" بشأن انسحابه من الدفاع عن المتهم في قضية "شهيد الشهامة"

الأحد 20-10-2019 12:36 ص

هدى عبدالرازق

كشف محمد الحسيني، المحامي المنسحب من الدفاع عن المتهم في قضية شهيد الشهامة، تفاصيل انسحابه من الدفاع عن المتهم، مشيرا إلى أنه تربطه بوالد المتهم ...