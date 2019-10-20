بدأت أحداث قضية محاكمة راجح وأعوانه المتهمين في قتل محمود البنا، صباح اليوم الأحد، وعاشت مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، أجواء ساخنة، وذلك ...
صرح نضال مندور المحامي، بأن محكمة شبين الكوم قررت، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة قتلة محمود البنا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، إلى الأحد ...
صرح نضال مندور المحامي الموكل في قضية "شهيد الشهامة" عن محمود البنا، بأن القاضي أصدر قراره بتأجيل القضية، مشيرًا إلى أن القاضي لم يحدد بعد موعد ...
احتشد المئات من مختلف مراكز محافظة المنوفية، منذ قليل، أمام محكمة شبين الكوم، والمقرر بها انعقاد محاكمة محمد أشرف راجح وأعوانه، المتهمين بقتل محمود ...
يستعد فريق الدفاع في قضية الشهيد محمود محمد البنا، لبدء جلسة محاكمة المدعو محمد أشرف راجح وثلاثة آخرين المتهمين بقتله نهارًا في مدينة تلا الأسبوع ...
نعم
55.5036%
لا
27.583%
لا أهتم
16.9134%