بيان هام من الجيش اللبناني بشأن الاحتجاجات

الأربعاء 23-10-2019 12:45 م

وكالات

أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا أكد فيه وقوفه إلى جانب مطالب المتظاهرين الحياتية المحقة، حسبما ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها. ...