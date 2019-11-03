دعا المتظاهرون في لبنان، مساء اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، وإلى إنشاء حكومة تكنوقراط مصغرة، لإدارة الأزمة ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر
عاجل لها، اليوم السبت، بتعليق التعليم في المدارس اللبنانية إلى أجل غير مسمى . ودخلت الاحتجاجات اللبنانية، ...
أزال الجيش اللبناني حواجز الطرق التي أقامها المحتجون في منعطف حرج يربط بيروت بالضواحي وشرق البلاد. وتأتي إزالة حواجز الطرق اليوم السبت في اليوم ...
شهد اليوم التاسع من الاحتجاجات في بيروت توترًا لليوم الثاني على التوالي بعد أن اشتبك أنصار حزب الله مع المتظاهرين الذين احتجزوا اعتصامًا في المنطقة ...
أعلن الجيش اللبناني، صباح اليوم
السبت، أنه أصدر أوامر بفتح الطرقات العامة، حسبما ذكرت قناة العربية.
وأكد الجيش اللبناني، في بيان، ...
أفادت قناة العربية، في خبر عاجل لها،
اليوم السبت، باستمرار قطع الطرقات في لبنان تنفيذا للإضراب العام .
وقد دعا المتظاهرون في لبنان، إلى ...
نصب مئات من المحتجين اللبنانيين الخيام، وحظروا حركة المرور في الطرق الرئيسية لفرض حملة العصيان المدني ومواصلة الضغط على الحكومة للتنحي. وظلت البنوك ...
رفض المتظاهرون اللبنانيون، ما جاء في كلمة
الرئيس ميشال عون، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.
وأكد ميشال عون، اليوم الخميس، في كلمة
له ...
أعلنت السفارة البريطانية في لبنان، اليوم الخميس، أنه ينبغي أن تسمع السلطات إلى "الإحباط المشروع" للمتظاهرين في لبنان، وأن يتم إجراء الإصلاحات على ...
أصدر الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، بيانًا
أكد فيه وقوفه إلى جانب مطالب المتظاهرين الحياتية المحقة، حسبما ذكرت قناة
العربية، في خبر عاجل لها. ...
أعنت الوكالة الوطنية، صباح اليوم
الأربعاء، إصابة متظاهرين اثنين أثناء تدخل الجيش اللبناني لفتح طريق جنوب بيروت ، حسبما
ذكرت قناة العربية.
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بدأ الجيش اللبناني، صباح اليوم
الأربعاء، عملية واسعة لفتح الطرقات، وسط دعوات لإضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في
وقت لا تزال الحياة العامة ...
دعا المتظاهرون في لبنان، اليوم
الأربعاء، إلى إضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في وقت لا تزال الحياة العامة والمرافق
معطلة منذ أسبوع.
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أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن المتظاهرون في لبنان يدعون للنزول إلى الشوارع في كل المناطق حتى تحقيق كافة المطالب، ...
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