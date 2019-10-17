أسقف المنصورة للكهنة عقب حريق الكنيسة: اتبعوا الهدوء والصلاة

الأربعاء 16-10-2019 02:42 م

حازم رفعت

قال الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن ما حدث في حريق كنيسة البابا كيرلس الملحقة بكنيسة مارجرجس في شارع بورسعيد بالمنصورة، هو ...