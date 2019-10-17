قال الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها، بأنه فؤجئ بنشوب حريق هائل في الساعة الحادية عشر والربع من صباح امس الاربعاء، بكنيسة الشهيد مار مينا والبابا ...
قال الأنبا داود، أسقف المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن ما حدث في حريق كنيسة البابا كيرلس الملحقة بكنيسة مارجرجس في شارع بورسعيد بالمنصورة، هو ...
صرح مصدر كنسي بمطرانية المنصورة وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، أن عدد حالات الإصابة في حريق كنيسة مارجرجس بشارع بورسعيد بالمنصورة قد ارتقع إلى 6 حالات. ...
كشف القس صموئيل محسن، كاهن كنيسة مار جرجس المحترقة بشارع بور سعيد وسط مدينة المنصورة، أن الحريق قد شب داخل مبني الخدمات في الدور الأخير في حوالي ...
نعم
55.531%
لا
27.5537%
لا أهتم
16.9153%