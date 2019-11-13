مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الأحد 27-10-2019 12:08 م

حسن شحاتة

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 27 10 2019، ويأتي أبرزها مباراة ليفربول ضد توتنهام في بطولة الدوري ...