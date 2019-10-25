مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات اليوم الجمعة الموافق 25 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة ساوثهامبتون ضد ليستر سيتي في بطولة ...
تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الخميس الموافق 24 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، ...
تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء الموافق 23 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات تشيلسي، وليفربول، وبرشلونة، وإنتر ميلان، ونابولي في ...
تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات توتنهام، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي، ويوفنتوس، وريال ...
تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 20 / 10 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة ماشستر يونايتد ضد ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، ...
يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن ...
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