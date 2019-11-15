سقط منتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام البدري، في فخ التعادل أمام منتخب كينيا المتواضع، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين، على إستاد ...
موعد مباراة مصر ضد كينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة يواجه منتخب مصر بقيادة المدير الفني حسام البدري غريمه الكيني، ...
إقترب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر من الإعلان عن قائمة الفراعنة التى ستستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن ...
أعلن محمد بركات، مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أسباب ضم محمود عبدالمنعم كهربا، المحترف في الدوري البرتغالي، إلى صفوف منتخب مصر ...
قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ضم 32 للعب خلال المعسكر القادم والذي سينطلق في نوفمبر وسيتحلله مباراة ودية ثم مباراتان رسميتين، في ...
طلب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري حضور جماهيري خلال مباراته الأولي الرسمية في قيادة مصر، أمام منتخب كينيا. ويواجه منتخب مصر ...
نعم
55.4961%
لا
27.584%
لا أهتم
16.9199%