بعد السقوط في فخ كينيا.. سهام السوشيال ميديا تصيب حسام البدري (صور)

الجمعة 15-11-2019 11:07 ص

ممدروح راشد

سقط منتخب مصر، بقيادة الكابتن حسام البدري، في فخ التعادل أمام منتخب كينيا المتواضع، بنتيجة هدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت المنتخبين، على إستاد ...