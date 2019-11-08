عبر أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن سعادته بعد الفوز علي حساب نظيره فريق بارتيزان بلجراد الصربي مساء الخميس ضمن ...
استقر النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، على التشكيل الذي سيواجه به فريق نوريتش سيتي، ...
يستضيف ملعب كارو روود مباراة قوية بالدوري الإنجليزي ومنتظرة، عندما يحل فريق مانشستر يونايتد ضيف ثقيل علي نورويتش سيتى، ضمن مباريات الجولة العاشرة من ...
نتائج مباريات اليوم في الدوري الأوروبي، حيث شهدت منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج" مفاجأة مجرية، وانتصارات إنجليزية أبرزها ...
مواعيد مباريات اليوم بث مباشر في الدوري الأوروبي، حيث يشهد اليوم الخميس الموافق 24 10 2019 زخمًا كرويًا كبيرًا في منافسات الجولة الثالثة لبطولة ...
يستضيف ملعب بارتيزان بصربيا، مباراة من العيار الثقيل، عندما بحل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيف ثقيل علي بارتيزان بلجراد الصربي، في مباراة سيق ...
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