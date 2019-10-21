ألقى الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتصريح صادم بشأن فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. تصريح جوارديولا ...
يقدم لكم " الفجر الرياضي " أبرز الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ...
يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، على ملعب أولدترفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري ...
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أكد الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، على تجنب لاعبو الفريق زميلهم المصري محمد صلاح نجم الفريق، بسبب ...
تحدث الكاميروني جويل ماتيب مدافغ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن مواجهة فريقه الصعبة أمام مانشستر يونايتد، بالبريميرليج. "الحماس ...
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