تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)

الأحد 20-10-2019 05:09 م

الفجر الرياضي

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، على ملعب أولدترفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري ...