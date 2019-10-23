25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر

الأربعاء 23-10-2019 12:38 ص

السيد علي

أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، سيضم 25 لاعبًا تقريبًا في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل. وكشف بركات في ...