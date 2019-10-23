أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للفريق القومي، سيضم 25 لاعبًا تقريبًا في معسكر الفراعنة خلال شهر نوفمبر المقبل. وكشف بركات في ...
كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، عن صعوبة انضمام لاعبين من المنتخب الأوليمبي للمنتخب الأول خلال معسكر الأخير في نوفمبر الجاري. وصرح بركات عبر ...
أعلن محمد بركات مدير منتخب مصر، أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سيحضر اجتماع الجهاز الفني للفريق القومي غدًا الأربعاء في مقر ...
طلب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدري حضور جماهيري خلال مباراته الأولي الرسمية في قيادة مصر، أمام منتخب كينيا. ويواجه منتخب مصر ...
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