إيبار ضد برشلونة 3-0 | ملخص وأهداف مباراة "البرسا" في الدوري الإسباني (فيديو)

الأحد 20-10-2019 04:45 م

إيبار ضد برشلونة، تمكن فريق برشلونة من تحقيق فوزًا كاسحًا على مضيفه إيبار بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على ملعب البلدي " ...