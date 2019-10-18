أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أمس الخميس، بيانًا رسميًا يعلن فيه عدم خوض الأحمر أي مباراة رسمية في مسابقة الدوري قبل لقاء ...
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عبر الناقد الرياضي خالد بيومي، عن أسفه بسبب الأحداث والأزمات التي تعاني منها الكرة المصرية حالياً وعدم انتظام المسابقات المحلية وتهديد الأندية ...
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لمصر المقاصة عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في الدوري أن الأهلي من حقه الدفاع عن حقوقه وذلك عقب قرار اتحاد الكرة ...
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في لقاء القمة الذي يجمع بينهما، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة ...
رفض رينيه فايلر المدير لنادي الأهلي إذاعة مباراة فريقه الودية أمام
الإعلاميين في الساعة الثالثة عصر اليوم لرغبته في الحفاظ على الخطط ...
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