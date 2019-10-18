جبلاية الجنايني تشتعل.. الأهلي يحكم.. والزمالك يتراجع.. والأندية تتضامن

الجمعة 18-10-2019 02:17 ص

السيد علي

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أمس الخميس، بيانًا رسميًا يعلن فيه عدم خوض الأحمر أي مباراة رسمية في مسابقة الدوري قبل لقاء ...