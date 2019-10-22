أكد مستشار للحكومة اللبنانية، اليوم
الثلاثاء، أن الرئيس سيتخذ قرارًا بشأن إمكانية التعديل الحكومي خلال أيام .
وعقد الحريري، لقاءات مع ...
أعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم
الإثنين، إقرار الإصلاحات في مسودة الخطة الاقتصادية ومناقشة البند الأخير المتعلق
بقطاع الكهرباء .
وكتب ...
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن المتظاهرين
في الشوارع يعبرون عن ألم الشعب، لكن اتهام الجميع بالفساد ليس أمرًا عادلًا.
وطالب عون، ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم
الإثنين، في خبر عاجل لها، ببدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت . وشهدت ...
في ظل ما تشهده لبنان من أوضاع صعبة، واحتجاجات مستمرة لا تهدأ في شوارع بيروت، ودعوة المتظاهرين إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، وسط العاصمة بيروت ...
أعلنت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية،
اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة سعد الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية،
كل على حدة، عرض خلالها ...
نعم
55.5036%
لا
27.583%
لا أهتم
16.9134%