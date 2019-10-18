كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جدد إهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، توني كروس، الفترة المقبلة من سوق ...
ما هو الالتهاب السحائي؟ الالتهاب السحائي هو مرض يصيب االأطفال والبالغين، ويأتي الالتهاب السحائي عادة عن فيروس أو جرثومة "المكورة ...
ما هو الالتهاب السحائي وطرق الوقاية منه؟ (التفاصيل لكاملة)
يعد الالتهاب السحائي أحد الأمراض التي قد تصيب طفلك خلال السنوات الأولي من عمره، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى ضمور عضلات المخ أو الوفاة في غضون ...
نعم
55.5294%
لا
27.5505%
لا أهتم
16.9201%