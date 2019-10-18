ازي تحمي ابنائك من الالتهاب السحائي بالمدراس بعد الاشتباة في ظهوره بالاسكندرية

الثلاثاء 15-10-2019 03:09 م

يعد الالتهاب السحائي أحد الأمراض التي قد تصيب طفلك خلال السنوات الأولي من عمره، وقد يتسبب في مضاعفات خطيرة تصل إلى ضمور عضلات المخ أو الوفاة في غضون ...