إنارة المناطق المظلمة على الطريق السريع "الخارجة – أسيوط" لتفادي الحوادث في الوادي الجديد

الأحد 20-10-2019 06:11 م

هدير محمود

أعلن، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، عن تكليف محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، خلال المجلس التنفيذي توجيهاته ...