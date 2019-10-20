تقدم بوابة الفجر لقرائها من أبناء محافظة الوادي الجديد وجميع محافظات جمهورية مصر العربية، حيث شهدت محافظة الوادي الجديد خلال الساعات القليل السابقة، ...
أعلن، رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، المهندس مجدي الطماوي، عن تكليف محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، خلال المجلس التنفيذي توجيهاته ...
كثر الحديث عن ملف الطروحات الحكومية بديلا عن الخصخصة التى تفقد الدولة اصولها التاريخية شيئا فشىئ بعد ان فقدت معظم شركات الخصخصة هويتها بعد بيعها و ...
خطفت الممثلة الشابة ملك قورة الأنظار بجمالها وأناقتها في حفل زفاف شقيقتها مريم قورة، وانتشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديوهات من ...
أخبار البورصة المصرية اليوم ننشر أخبار البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، والتي إستهلت تعاملاتها علي ...
أعلنت البورصة المصرية عن إنتهاء دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات ...
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه ما زال قطاع البنوك يتصدر المشهد خلال التداولات بالبورصة السعودية ، فهو الداعم علي الإرتفاع و المتسبب الرئيسي ...
"ساعات حلاوة الدنيا بتطلع من قلب الجرح .. واللي شاف العذاب يقدر يعني أيه الفرح" أغنية تتر مسلسل "حلاوة الدنيا" والتي كانت وصف دقيق لحالات محاربات ...
سجلت مشتريات المصريين بالبورصة المصرية اليوم ، الخميس نحو 25 مليون جنيه وإستحوذت تعاملاتهم علي نسبة 71.8% من إجمالي التعاملات ، فيما سجل العرب ...
قررت لجنة القيد بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/10/2019 فرض غرامة على شركة الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار قدره 10000 جنيه وذلك لمخالفة الشركة ...
حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته " مكة " والمولودة في 16 أكتوبر لعام 2014، واحتفل لاعب ...
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