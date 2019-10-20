ساديو ماني يشرح غضبه من محمد صلاح

الجمعة 18-10-2019 01:00 م

مصطفي صابر

يجب أن يكون الأمر رائعًا بالنسبة ليورجن كلوب لأن قلقه الوحيد هو أن يكون حول خلاف بسيط بين اثنين من مهاجميه ، ومع توجّه ليفربول غير المهزوم إلى أولد ...