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القوة الضاربة تزين التشكيل المتوقع لـ ليفربول ضد مانشستر يونايتد
يحل ليفربول ضد مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على ملعب أولدترافورد، في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي " البريميرليج" . محمد صلاح ...
غيابات بالجملة في التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول
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مواجهات نارية تنتظر المحترفين المصريين في أوروبا هذا الأسبوع
ينتظر هذا الأسبوع مواجهات نارية للاعبي منتخبنا الوطني المحترفين في أوروبا بعد انتهاء أسبوع الفيفا الدولي. حيث يواجه نادي استون فيلا المحترف ضمن ...
ساديو ماني يشرح غضبه من محمد صلاح
يجب أن يكون الأمر رائعًا بالنسبة ليورجن كلوب لأن قلقه الوحيد هو أن يكون حول خلاف بسيط بين اثنين من مهاجميه ، ومع توجّه ليفربول غير المهزوم إلى أولد ...
مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جدد إهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط نادي ريال مدريد، توني كروس، الفترة المقبلة من سوق ...
تعرف على مبارايات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"
تنتطلق الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري والتى يعد أبرزها مواجهة متصدر الدوري الإنجليزي، ...
أزمة في ليفربول بسبب إصابة نجم الفريق
مازال موقف نجم ليفربول الإنجليزي من المشاركة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال مباراة الفريفين والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات ...
نجم ليفربول يعلن جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد
أعلن نجم نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس رسميا جاهزيته بشكل نهائي للمشاركة في مباراة نادي مانشستر يونايتد القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي ...
بشرى سعيدة لمحمد صلاح وليفربول ضد مانشستر يونايتد
يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على غريمة التاريخي مانشستر يونايتد، في المباراة المقرر انطلاقها الأحد المقبل، على ملعب أولدترافورد، في إطار قمة ...
تقارير تربط نجم الأهلي بالانتقال لمانشستر يونايتد
أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن نجم الأهلي المصري أصبح على أعتاب الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة . وأوضحت ...
عاجل.. حقيقة انتقال محمد الشناوي إلى عملاق الكرة الإنجليزية
كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة رغبة عملاق الدوري الإنجليزي في الحصول على خدماته خلال فترة ...
قبل قمة مانشستر يونايتد وليفربول.. هل يستمر نحس محمد صلاح أمام الشياطين الحُمر؟
يستعد ملعب أولد ترافورد لاستضافة قمة مانشستر يونايتد وليفربول يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" . ...