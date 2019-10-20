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المزيد حول مانشستر يونايتد ضد ليفربول

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الأحد 20-10-2019 04:31 م
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الأحد 20-10-2019 04:26 م
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الأحد 20-10-2019 04:23 م
الفجر الرياضي

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الأحد 20-10-2019 03:27 ص
حسن شحاتة

القوة الضاربة تزين التشكيل المتوقع لـ ليفربول ضد مانشستر يونايتد

السبت 19-10-2019 11:48 م
عبد الرحمن السيد

غيابات بالجملة في التشكيل المتوقع لـ مانشستر يونايتد ضد ليفربول

السبت 19-10-2019 11:07 م
عبد الرحمن السيد

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الأحد 20-10-2019 04:34 م

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الأحد 20-10-2019 05:15 م

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السبت 19-10-2019 12:51 ص
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الخميس 17-10-2019 11:28 م
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