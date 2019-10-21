قال آدم لالانا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، بعد هدفه في مباراة مانشستر يونايتد، أن التعادل في تلك المباراة هو فقط بداية للحظات كبيرة ...
شهدت أخبار الرياضة العالمية اليوم الأحد العديد من الأحداث والأخبار الهامة ولكن في نهاية اليوم كانت أهم الأحداث هي تعادل ليفربول مع مانشستر يونايتد و ...
تستمر الخسائر في ملاحقة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بسبب أولي جونار سولشاير مدرب الفريق ولكن ليس بسبب نتائج الفريق فقط. انخفاض أسهم مانشستر ...
سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على قمة مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ...
كشف الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي عن سبب غياب نجم الفريق عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي. غياب صلاح عن تشكيل ...
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يستعد عشاق كرة القدم العالمية ومجبي الدوري الإنجليزي، لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول، ضمن مباريات الجولة التاسعه من الدوري الإنجليزي، ...
يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً علي فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة ضمن ...
يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي ليفربول غدا الأحد 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ...
مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة مباريات الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم الاحد بدون تقطيع وستكون الفرصة متاحة أمام ليفربول المتصدر ...
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