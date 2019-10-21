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الإثنين 21-10-2019 08:45 م

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الإثنين 21-10-2019 12:12 ص
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الخسائر تلاحق نادي مانشستر يونايتد بسبب سولشاير

الأحد 20-10-2019 08:35 م
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الأحد 20-10-2019 08:27 م
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كلوب يتحدث عن سبب غياب صلاح عن مواجهة مانشستر يونايتد اليوم

الأحد 20-10-2019 05:23 م
حسام مجدي

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الأحد 20-10-2019 04:32 م

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الأحد 20-10-2019 03:29 م

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الأحد 20-10-2019 03:09 م

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي

الأحد 20-10-2019 08:09 ص
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الأحد 20-10-2019 04:31 ص
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4 تحديات أمام سولشاير في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي

السبت 19-10-2019 10:38 م
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الأحد 20-10-2019 04:34 م
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