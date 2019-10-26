ذكر موقع قناة سكاي نيوز عربية، اليوم
السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، منحت شركة "مايكروسوفت"
عقدا ضخماً لتخزين البيانات في الحيز ...
انتقدت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت الولايات المتحدة بسبب خطط للحفاظ على وجودها العسكري في شرق سوريا وتعزيزه، قائلةً إن أفعالها كانت مدفوعة ...
عادت مجموعة من القوات الأمريكية إلى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا قادمين من العراق، وفق ما أفاد به التلفزيون السوري. وادعى منفذ الأخبار، أن ...
اتهمت روسيا الولايات المتحدة، بـ"ممارسة
اللصوصية على مستوى عالمي"، بعد إعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا، بعد
إعلان نيتها حماية حقول النفط ...
على الرغم من اتخاذ الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية، حليفًا رئيسًيا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ...
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، على أهمية بقاء التحالف الدولي في أفغانستان والهادف إلى "توجيه رسالة إلى طالبان بضرورة تقديم ...
أفاد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الخميس، بأن إيران هي المسؤولة عن استهداف منشآت شركة "أرامكو" النفطية في المملكة وتواصل دورها الخبيث في ...
أفاد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، بأن "تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ"، وذلك من خلال تدخلها العسكري في سوريا، واتفاقها مع روسيا على ...
أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، عن
قلقه من التقارب الروسي التركي، وأكد على ضرورة "توجيه" أنقرة نحو مسار آخر.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن ...
أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبير،
أن إيران تهدد الملاحة الدولية في الخليج.
وقال مارك اسبير، اليوم الخميس، في
تصريحات صحفية، إن أمريكا ...
أوضح مكتب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء، أن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، أبلغ عادل عبد المهدي باحترام الولايات ...
أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن رئاسة الحكومة العراقية، قالت: "وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أكد على احترام ...
ناقش وزير الدفاع
الأمريكي مارك إسبر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خططًا لجهد عسكري عالمي
لحماية الشحنات عبر الخليج الفارسي، وذلك وفقًا ...
أفاد عادل عبدالمهدي، رئيس الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، بأن بلاده لم تمنح القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا تصريحاً بالبقاء في العراق، ...
وصل وزير الدفاع الأمريكي، مايك إسبر، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، لعقد لقاءات مع نظيره العراقي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة المسائل ذات ...
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