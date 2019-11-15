البورصات الأوربية تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

الأربعاء 13-11-2019 09:22 م

وكالات

تراجعت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بالرغم من إعلان ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، في حين ...