استهلت البورصة الأوربية تعاملات اليوم الجمعة، على ارتفاع بعد تأكيد لاري كودلو مستشار البيت الأبيض عن اقتراب توقيع الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين. ...
تراجعت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بالرغم من إعلان ارتفاع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي، في حين ...
صعدت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع السيارات الذي ارتفع بنحو 1.7 بالمائة. وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة ...
ارتفعت معظم البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع الموارد الأساسية الذى صعد بأكثر من 1 بالمائة، بينما تراجع قطاع الخدمات ...
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