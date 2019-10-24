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المزيد حول مؤتمر قدرات التقييم الوطنية

وزارة التخطيط تختتم فعاليات مؤتمر قدرات التقييم الوطنية

الخميس 24-10-2019 06:01 م
محمد طه

البحر الأحمر اليوم.. إسلام سائحة وإصابة 4 فى انقلاب سيارة

الأربعاء 23-10-2019 11:50 م
محمد طه

وزارة التخطيط تعقد جلسة "التقدم المحرز فى نظم التقييم الوطنية" ضمن فعاليات اليوم الثاني بمؤتمر قدرات التقييم بالغردقة

الأربعاء 23-10-2019 02:30 م
محمد طه

نائب وزيرة التخطيط: الحكومة المصرية تعمل على حل مشكلة عدم المساواة في الفرص

الثلاثاء 22-10-2019 06:07 م
محمد المسلمي

راندا أبوالحسن: الحكومة المصرية بذلت جهود متميزة في تسريع تطبيق أهداف التنمية المستدامة

الثلاثاء 22-10-2019 12:44 م

وزارة التخطيط: افتتاح مؤتمر قدرات التقييم الوطنية 2019 بالغردقة

الثلاثاء 22-10-2019 12:33 م
محمد المسلمي

وزيرة التخطيط: نشارك بنخبة متميزة من مختلف دول العالم في مؤتمر "قدرات التقييم"

الثلاثاء 22-10-2019 10:06 ص
كتب: محمد طه

فعاليات اليوم الثاني من ورش عمل مؤتمر قدرات التقييم الوطنية بالغردقة (صور)

الإثنين 21-10-2019 06:10 م
محمد طه

موجز أخبار البحر الأحمر.. إحباط تهريب مستلزمات كمبيوتر بمطار الغردقة.. واستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية

الإثنين 21-10-2019 05:36 م
محمد طه

بالأنفوجراف.. وزارة التخطيط تنشر أهداف مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019

الإثنين 21-10-2019 04:20 م
محمد المسلمي
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