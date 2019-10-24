موجز أخبار البحر الأحمر.. إحباط تهريب مستلزمات كمبيوتر بمطار الغردقة.. واستعدادات لمواجهة التقلبات الجوية

الإثنين 21-10-2019 05:36 م

محمد طه

شهدت محافظة البحر الأحمر مساء اليوم الإثنين عددًا من الموضوعات الهامة تستعرضها لكم بوابة الفجر، وذلك في النشرة المسائية للمحافظة وإليكم التفاصيل. ...