بعد انطلاقه.. ما هو مؤتمر الإفتاء العالمي؟

الثلاثاء 15-10-2019 01:27 م

مصطفى فرحات

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي ، والذي يحمل عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، حيث تعقده دار الإفتاء على مدار ...