انطلق بالأمس، مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء
فى العالم، المنعقد تحت عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهى"، حيث يناقش
المؤتمر فوضى إطلاق ...
أطلقت وحدة الدراسات الاستراتيجية التابعة لدار الإفتاء المصرية أول محرك بحثي خاص يعنى بجمع الفتاوى وأرشفتها، معتمدًا على خدمات التحول الرقمي والذكاء ...
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر دار الإفتاء العالمي ، والذي يحمل عنوان "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي"، حيث تعقده دار الإفتاء على مدار ...
تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان: "الإدارة الحضارية ...
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