في غياب صلاح.. مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول في البريمير ليج

الأحد 20-10-2019 07:25 م

الفجر الرياضي

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة ديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ...