صدمة في مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول
صرح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن إيدرسون حارس مرمى الفريق لن يتمكن من المشاركة أمام ليفربول في مباراة الأحد المقبل والمقرر إقامتها ...
صلاح يشارك في مران ليفربول الأخير قبل مواجهة جينك البلجيكي غدًا بدوري الأبطال
شارك المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في تدريبات الريدز التي أقيمت اليوم في ميلوود استعدادًا لمواجهة جينك البلجيكي. ويحل ليفربول ضيفًا على جينك ...
تصريح صادم من جوارديولا بشأن فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
ألقى الإسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتصريح صادم بشأن فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. تصريح جوارديولا ...
ليفربول يكمل سلسلة الخوف من كبار الدوري الإنجليزي على ملاعبهم
انتهت المباراة التي جمعت بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نادي مانشستر يونايتد أمس الأحد 20 أكتوبر بالتعادل الإيجابي بهدف للكل فريق ضمن منافسات ...
في غياب صلاح.. مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول في البريمير ليج
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة ديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ...
تابعوها الآن.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر (تغطية مباشرة)
يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، اليوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، على ملعب أولدترفورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري ...
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موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر يونايتد
موعد مباراة ليفربول اليوم ضد مانشستر يونايتد عندما يستضيف ملعب الأولد ترافورد المباراة النارية التي ستجمع المدرب كلوب ضد سولسكير، في إطار منافسات ...