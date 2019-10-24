«يلا شوت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وجينك بث مباشر «كورة لايف SALAH»

الأربعاء 23-10-2019 08:23 م

KOORA STAR يستضيف ملعب كريستال مباراة قوية اليوم، عندما يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيف ثقيل على نظيره جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من ...