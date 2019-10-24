" كانت أفضل لحظات حياتي" هكذا بدأ المعلق البلجيكي ساندر دى موناكو حديثه لـ " الفجر الرياضي " عن صورته مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ...
انتهت اليوم الأربعاء 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لتنتهي معهم منافسات هذه الجولة. أهم مباريات ...
KOORA STAR يستضيف ملعب كريستال مباراة قوية اليوم، عندما يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيف ثقيل على نظيره جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من ...
يواجه فريق ليفربول الإنجليزي غريمه كي آر سي جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب " كريستال أرينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة ...
انتهت أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 8 مباريات كاملة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. أهم مباريات أمس من دوري ...
يستضيف ملعب كريستال مباراة قوية اليوم، عندما يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيف ثقيل على نظيره جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري ...
قام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالإعلان عن قائمة فريقه لمباراة جينك البلجيكي، المحدد لها غدًا الأربعاء في بلجيكا، ...
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