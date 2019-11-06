ملخص مباراة ليفربول .. شاهد أهداف الريدز ضد جينك في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
ملخص مباراة ليفربول أمس، تمكن الريدز من تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه جينك البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم أمس ...
نادي ليفربول (Liverpool) يحقق فوزا مستحقا على جينك
نادي ليفربول (Liverpool) يحقق فوزا مستحقا على جينك
موعد مباراة ليفربول اليوم أمام جينك في دوري أبطال أوروبا
موعد مباراة ليفربول اليوم أمام جينك في دوري أبطال أوروبا يواجه فريق ليفربول الإنجليزي منافسه جينك البلجيكي اليوم الثلاثاء الموافق 5/11/2019، ...
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك اليوم 5/11/2019 في دوري ابطال اوروبا
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري ابطال اوروبا يواجه فريق ليفربول الإنجليزي مضيفه جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء، في تمام ...
أخبار ليفربول اليوم الاثنين.. جائزة فردية جديدة تداعب محمد صلاح وحرب كلامية بين كلوب وجوارديولا قبل القمة
شهد ريال مدريد اليوم الاثنين الموافق 4 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب النجم المصري محمد صلاح من الحصول على ...
موعد مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
موعد مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول الإنجليزي ضد جينك ...
المعلق البلجيكي ساندر دى موناكو يكشف لـ"الفجر الرياضي" لحظة بكائه بعد مشاهدة محمد صلاح
" كانت أفضل لحظات حياتي" هكذا بدأ المعلق البلجيكي ساندر دى موناكو حديثه لـ " الفجر الرياضي " عن صورته مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ...
تشامبرلين يتفوق على صلاح وماني في لقاء ليفربول وجينك
حصل الإنجليزي أليكس أوكلاند تشامبرلين على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ليفربول أمس أمام جينك البلجيكي متفوقًا على زميليه محمد صلاح وساديو ماني. ...
هدف محمد صلاح اليوم الأكثر بحثا للمصريين بعد مباراة جينك ضد ليفربول
هدف محمد صلاح نجم الفريق الأول للريدز، خطف أنظار جميع عشاق النادي الإنجليزي، والجماهير المصرية الداعمة للاعبة، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث ...
صفقة ليفربول الجديده تقرب صلاح من الرحيل
يقترب نادي ليفربول الإنجليزي من ضم صفقة جديده خلال فصل الصيف قد تكون سبب في رحيل المصري محمد صلاح نجم الفريق. ليفربول يقترب من ضم سانشو ...
أرقام مذهلة لمحمد صلاح أمام جينك في دوري أبطال أوروبا
قدم لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، أداءا رائعا في فوز فريقه ليفربول علي حساب نظيره فريق جينك ...
نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 23/10/2019
انتهت اليوم الأربعاء 8 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لتنتهي معهم منافسات هذه الجولة. أهم مباريات ...
في ليلة تألق صلاح.. ليفربول يهزم جينك بالأربعة في دوري أبطال أوروبا
استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي جينك البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة ...
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KOORA STAR يستضيف ملعب كريستال مباراة قوية اليوم، عندما يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيف ثقيل على نظيره جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من ...
موعد مباراة ليفربول وجينك البلجيكي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
يواجه فريق ليفربول الإنجليزي غريمه كي آر سي جينك البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب " كريستال أرينا"، في إطار منافسات الجولة الثالثة ...
مفاجأت كبيرة في تشكيل ليفربول أمام جينك.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم beIN Live
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جينك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور ...
نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء 22/10/2019
انتهت أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 8 مباريات كاملة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. أهم مباريات أمس من دوري ...
توقيت مباريات اليوم
يشهد اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر، العديد من المباريات القوية والمثيرة، خاصة ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يبدأ ...
محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام جينك
يستضيف ملعب كريستال مباراة قوية اليوم، عندما يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيف ثقيل على نظيره جينك البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري ...
لتعديل مسار ليفربول.. محمد صلاح في فخ جينك بدوري الأبطال
يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مواجهة صعبة أمام نظيره جينك البلجيكي خارج الديار في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور ...
مفاجآت في التشكيل المتوقع ليفربول وجينك بدوري أبطال أوربا
يلاقي مساء اليوم الأربعاء فريق ليفربول الإنجليزي نظيره وجينك البلجيكي، في تمام التساعة مساءً، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات ببطولة ...
دوري ابطال اوروبا.. "محمد صلاح" يعود لقائمة ليفربول ضد جينك البلجيكي
قام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالإعلان عن قائمة فريقه لمباراة جينك البلجيكي، المحدد لها غدًا الأربعاء في بلجيكا، ...
صلاح يضع ليفربول في ورطة جديدة
تسبب المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر في وضع ناديه وجماهير الفريق في ورطة جديدة قبل مباراة دوري أبطال أوروبا القادمة. استمرار إصابة ...