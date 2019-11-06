ملخص مباراة ليفربول .. شاهد أهداف الريدز ضد جينك في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

الأربعاء 06-11-2019 09:05 م

ملخص مباراة ليفربول أمس، تمكن الريدز من تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه جينك البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم أمس ...