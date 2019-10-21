آدم لالانا بعد هدفه في مانشستر يونايتد: "كرة القدم لعبة غريبة للغاية"

الإثنين 21-10-2019 08:45 م

قال آدم لالانا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، بعد هدفه في مباراة مانشستر يونايتد، أن التعادل في تلك المباراة هو فقط بداية للحظات كبيرة ...