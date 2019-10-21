قال آدم لالانا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، بعد هدفه في مباراة مانشستر يونايتد، أن التعادل في تلك المباراة هو فقط بداية للحظات كبيرة ...
انتهت المباراة التي جمعت بين نادي ليفربول الإنجليزي ونظيره نادي مانشستر يونايتد أمس الأحد 20 أكتوبر بالتعادل الإيجابي بهدف للكل فريق ضمن منافسات ...
أكد البريطاني ماركوس راشفور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أن فريقه لم يستحق الخروج بنقطة وحيدة أمام ليفربول، ...
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة ديربي الشمال الغربي بين ليفربول ومانشستر يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب أولد ...
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