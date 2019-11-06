ملخص مباراة ليفربول أمس، تمكن الريدز من تحقيق فوزًا صعبًا على مضيفه جينك البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم أمس ...
فتح مايكل أوين مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق النار على محمد صلاح نجم
منتخب مصر عقب الفوز 2-1 على جينك البلجيكي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ...
التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد جينك في دوري ابطال اوروبا يواجه فريق ليفربول الإنجليزي مضيفه جينك البلجيكي، اليوم الثلاثاء، في تمام ...
أصبحت مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد جنك اليوم في الجولة الرابعة
من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا والتي تقام على استاد آنفيلد ...
موعد مباراة ليفربول ضد جينك في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول الإنجليزي ضد جينك ...
يقدم لكم "الفجر الرياضي" أبرز الأخبار التي تناولتها
الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي
ليفربول ...
شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 2019/10/25، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها شكوك حول لحاق ثنائي الريدز بمواجهة توتنهام، وتوقيع ...
عبر البلجيكي ساندر ديمناكو الملعق الرياضي لإحدى الشبكات البلجيكية لكرة القدم عن فرحه الشديد بعد التقاط صورة تذكارية مع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ...
كشفت مباراة فريق جينك البلجيكي ضد فريق ليفربول الإنجليزي عن مدى العلاقة المميزة بين محمد صلاح وساديو ماني ثنائي الهجوم في الريدز خلال الفترة الأخيرة ...
قال اللاعب الدولي الإنجليزي تشامبرلين المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تصريحات صحفية عقب مباراة جينك ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثالثة ...
شهدت أخبار الرياضة العالمية في نهاية اليوم الأربعاء 23 أكتوبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة أبرزها عودة محمد صلاح وتألقه منافسة مانشستر سيتي ...
شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الأربعاء 2019/10/23، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها عودة محمد صلاح للتشكيل الأساسي لليفربول ضد جينك وبشرى ...
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق جينك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور ...
يقدم لكم "الفجر الرياضي" أبرز
الأخبار التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية، عن النجم المصري محمد صلاح نجم الفريق
الأول لكرة القدم بنادي ...
يشهد اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أكتوبر، العديد من المباريات القوية والمثيرة، خاصة ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يبدأ ...
شهدت أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 2019/10/22، العديد من المفاجآت المثيرة والهامة وأبرزها تواجد نجوم ليفربول بقائمة المرشحين لجائزة الكرة ...
قام الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بالإعلان عن قائمة فريقه لمباراة جينك البلجيكي، المحدد لها غدًا الأربعاء في بلجيكا، ...
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