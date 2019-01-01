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العراق: استمرار احتجاجات البصرة وإعادة إغلاق ميناء أم قصر
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غارات جوية إسرائيلية جديدة على أهداف في قطاع غزة
غارات جوية إسرائيلية جديدة على أهداف في قطاع غزة
تجمع المحتجين المؤيدين للصين وسط فوضى هونج كونج
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كيت بلانشيت تحتفل بالعرض الخاص لفيلم Very Ralph بلندن
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