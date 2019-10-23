القوات الأمريكية ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع
صرح وزير الدفاع العراقي بعد لقائه بمسؤول أمريكي، بإن القوات الأمريكية القادمة من سوريا ستغادر العراق في غضون 4 أسابيع. وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك ...
وزير الدفاع الأمريكي يصل العراق لبحث مغادرة القوات السورية
وصل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير إلى بغداد في زيارة تهدف إلى وضع تفاصيل حول مستقبل القوات الأمريكية التي تنسحب من سوريا إلى العراق المجاور. تأتي ...
في زيارة غير معلنة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل العاصمة العراقية بغداد
وصل وزير الدفاع الأمريكي، مايك إسبر، إلى بغداد في زيارة غير معلنة، لعقد لقاءات مع نظيره العراقي ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لمناقشة المسائل ذات ...
عاجل.. ترامب: أخبار سارة تحدث بشأن تركيا وسوريا والشرق الأوسط
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أن الأخبار السارة تحدث فيما يتعلق بتركيا وسوريا والشرق الأوسط. ونوه "ترامب"، في تغريدة على حسابه الشخصي ...
"أرامكو" تتجه لاتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهمها العام الحالي
أفادت مصادر مطلعة، بأن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تتجه نحو إتمام عملية الطرح العام الأولي لأسهمها خلال السنة الحالية، من خلال الاعتماد ...
المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات بالرياض يناقش تقنيات المستقبل
يعقد المؤتمر السعودي الدولي للاتصالات SITC فعالياته على هامش المعرض السعودي الدولي للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات- سعودي موبايل شو بمركز الرياض ...
السيسي يستقبل رئيس شركة "جاز" الروسية لصناعة السيارات بمقر إقامته في سوتشي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم بمقر إقامته بمدينة سوتشي، السيد فاديم سوروكين رئيس مجلس إدارة مجموعة "جاز" الروسية لصناعة السيارات. ...
المملكة: إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط مسؤولية جماعية
أكدت المملكة أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط هي مسؤولية جماعية على الصعيد الدولي، حاثة المجتمع ...
ولي العهد السعودي يجتمع مع وزير الدفاع الأمريكي (صور)
اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، في أول زيارة يقوم بها لحليف واشنطن الرئيسي في الشرق ...
نائب رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى فرنسا
بدأ نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، زيارة رسمية إلى جمهورية فرنسا، يرافقه عدد من أعضاء المجلس، وذلك في إطار التعاون ...
مدبولى يستقبل المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان
استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لؤى شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للمنطقة العربية، وألكسندر بوديروزا، ...
"النقل" تعلن تفاصيل توقيع مذكرتي تفاهم برية وبحرية مع إيطاليا
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الحوار المصرى الإيطالي يعد نموذجا فعَّالا للتعاون بين البلدين كأحد وسائل دعم تبادل الخبرات وفتح آفاق ...
سياسية كردية تصف تحرك الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية
وصفت أحد قادة القوات الكردية السورية التي هاجمتها تركيا أن انسحاب الرئيس دونالد ترامب للقوات الأمريكية من شمال سوريا "يشبه الإبادة الجماعية". كما ...
بسبب مظاهرات لبنان.. منى هلا تدخل في جدال مع الجمهور حول العلمانية
نشرت الفنانة الشابة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، صورة لأحد المتظاهرين في لبنان، رفع فيها لافتة بعنوان "أحلى فصول السنة فصل ...
وزير الدفاع الأمريكي يبدأ زيارته إلى المملكة العربية السعودية
بدأ وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الاثنين، زيارته إلى المملكة العربية السعودية، في مستهل جولة في الشرق الأوسط وأوروبا، حسبما ذكرت قناة "سكاي ...
25 مليون جنيه استثمارات جديدة في مصنع مستحضرات تجميل بكوم أوشيم
بدأت تتجه أنظار المستثمرين إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بمحافظة الفيوم مع إهتمام الدولة بتطويرها وتوفير كل احتياجات ...
وزير الخارجية الأردني: الموقف العربي من القضية الفلسطينية غير قابل للتفاوض
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية "أبو الغيط"، أن حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنشاء دولة فلسطينية ...
بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بالقداس الإلهي بميلانو (صور)
احتفل صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الاساقفه بمصر، بالقداس الإلهي، مع رعية القديس أثناسيوس للأقباط الكاثوليك ...
الرئيس اللبناني: المتظاهرون في الشوارع يعبرون عن ألم الشعب
قال الرئيس اللبناني ميشيل عون، إن المتظاهرين في الشوارع يعبرون عن ألم الشعب، لكن اتهام الجميع بالفساد ليس أمرًا عادلًا. وطالب عون، ...
بدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط بيروت
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الإثنين، في خبر عاجل لها، ببدء توافد المتظاهرين على ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت . وشهدت ...
قوات أمريكية تدخل العراق عبر سوريا
دخلت قوات أمريكية، اليوم الإثنين، العراق من سوريا عبر معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك بشمال العراق، حسبما قال شهود من "رويترز". ...
باحث في الجماعات الإسلامية: الإخوان تسعى لتحقيق سيناريو الدولة الصهيونية
قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن المشروع الذي طرحته "أكاديمية التغيير" هو تنفيذ حرفي لمشروع الفوضى الخلاقة التي تم طرحها عام ...
وزير الخارجية السعودي يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد
تسلم وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد ...
السفارة في بيروت تعلن إجلاء 132 مواطنا من لبنان اليوم
غادر 132 مواطن ومواطنة سعودية حتى اليوم، من مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك وفقا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ. وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على ...
توفى بمرض مجهول وله 25 شقيق.. معلومات لا تعرفها عن محمد فوزي
يصادف اليوم الأحد الموافق ٢٠ أكتوبر ذكرى وفاة الفنان الراحل محمد فوزي، حيث توفي عن عمر يناهز ٤٨ عاما يوم ٢٠ أكتوبر ١٩٦٦ . وفي ذكري رحيله ترصد " ...
وزير الخارجية السعودي يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
استقبل وزير الخارجية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية، تشاي ...
أول اتفاق مشترك لوقف إطلاق النار في الحديدة
أشرفت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، على إنشاء أول نقطة مراقبة مشتركة بين الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران شرق مدينة ...
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الكنيسي: الهجوم على 'عبدالناصر' الهدف منه الخوف من عودة القومية العربية
قال حمدي الكنيسي رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين السابق، إن الساحة الإعلامية تعيش حالة من العشوائية والفوضى والخلل، وأننا بحاجة إلى إعلام بلا ...
سحر نصر: مصر تركز على جذب الاستثمارات عالية القيمة المضافة الموفرة لوظائف لائقة للشباب
شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول حماية الصحة العالمية بعنوان "المقاومة الميكروبية والتهديدات الوبائية"، على هامش ...