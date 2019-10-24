البابا فرنسيس: لا بد من وجود حوار لحل النزاعات

الأربعاء 23-10-2019 12:26 م

ماريان عيد

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في مقابلته العامة مع المؤمنين، اليوم الأربعاء، عن رسالة بولس وبرنابا ومجمع أورشليم، في تعاليمه حول "المسيرة" ...