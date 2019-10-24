"التمثيل التجاري": توقيع اتفاق استثماري ضخم مع شركة روسية
أعلن التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة، اليوم الخميس، توقيع اتفاق استثماري ضخم بين شركتين روسية ومصرية في مجال الصناعات الغذائية، ضمن فاعليات ...
بعد مشاهدتها بعيادة نساء.. هل جينيفر جارنر حامل بطفل بن أفليك؟
جينيفر جارنر ليست حاملًا بطفل لـ"بن أفليك"، ولا توجد علاقة في الوقت الحالي بين الزوجين السابقين معًا مرة أخرى. لكن إحدى الصحف، تحاول ببساطة الاستفادة ...
غدًا.. منة فضالي ضيفة شيرين حمدي في ON Set
تحل الفنانة منة فضالي، ضيفة على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على "قناة ON E"، يوم غدا الخميس. تتحدث منة خلال اللقاء عن أعمالها ...
بعد عرض حلقتين.. تعرف على ردود الأفعال الأولى عن مسلسل "بلا دليل" (صور)
قامت المؤلفة إنجي علاء، بنشر ردود الأفعال على الحلقات الأولى من مسلسل "بلا دليل"، وأشاد الجمهور بأداء نيقولا معوض وفريق العمل وقصة المسلسل، مؤكدين ...
البابا فرنسيس: لا بد من وجود حوار لحل النزاعات
قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في مقابلته العامة مع المؤمنين، اليوم الأربعاء، عن رسالة بولس وبرنابا ومجمع أورشليم، في تعاليمه حول "المسيرة" ...
أخبار الطقس اليوم في الدقهلية.. أمطار ورعد وبرق
شهدت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء هطول الامطار الغزيرة مصحوبة برعد وبرق وانخفاض في درجات الحرارة وكست السحب السماء، وسط توقعات باستمرار سقوط ...
بعد هطول الامطار.. اجتماع عاجل وقرارات فورية للتعامل مع الأزمة بمنية النصر
عقد محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منية النصر في محافظة الدقهلية، اجتماعا مع مديري الادارات لتكثيف الاستعدادات ورفع الاستعدادات للدرجة القصوى واتخاذ ...
ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر في مدينة الحب والسلام "شرم الشيخ" (صور)
اختتمت فاعليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا قبل النهائية لعام 2020في مدينة شرم الشيخ والتي شارك من خلالها ٣٢ متسابقة بلجيكية برفع العلم المصري علي المسرح ...
ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها
تحرص الفنانة ياسمين صبرى على مشاركة محبيها صور من اليوميات الخاصة بها ،وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". فنشرت ياسمين ...
نشوى مصطفى :"زوجي ساترني وساتر بيتي ومش محتاجة أمثل عشان الفلوس"
كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن أسباب كتابتها منشورا تعبر فيه عن احتياجها لواسطة لكى تعود إلى التمثيل، ووجهت رسالة لدكتور أشرف ذكى، وذلك من خلال منشوران ...
رسامة الأب روماني منير كاهنًا على مذبح أبرشية أسيوط للأقباط الكاثوليك
أقيم فى صباح اليوم القداس الاحتفالى، لمناسبة سيامة، الاكليريكى رومانى منير حبيب كاهانا على مذبح أبراشية أسيوط لاقباط الكاثوليك، باسم الأب رومانى، ...
برسالة رومانسية يوسف الشريف يبارك لزوجته علي مسلسل "بلا دليل"
قام الفنان يوسف الشريف، بتدوين تغريدة جديدة علي صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتب "ألف مبروك يا حبيبتي أنتي تعبتي، وإن شاءالله ...
حمو ببكا:"ما قلته عن نقابة الموسيقيين نتج عن سوء المعاملة والاستهزاء بي"
أثار المطرب الشعبي حمو بيكا، حالة من الجدل بعد قراره باقتحام نقابة المهن الموسيقية وتدميرها، وإساءته لأمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، وبعد ذلك ...
مي كساب: "الحب لمن اهتم وأوفى وليس للحبيب الأول"
غردت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الشخصي مقولة أعجبتها على موقع "تويتر"،: "الحب ليس للحبيب الأول، الحب لمن أهتم بك وأوفى، ولمن إذا ما أردته في كل مرة ...
أيمن حامد لـ"الفجر الفني": "أنا غيور على عملي كمصور ولا أتقبل النقد ممن ليس لديهم خبرة"
* استمتعت بكواليس التصوير مع حمدي الميرغني وأوس أوس * أنا غيور على عملي كمصور فوتوغرافي، ولاأتقبل النقد ممن ليس لديهم خبرة. * أتمنى ...
نيكولا معوض يروج لمسلسل "بلا دليل"
نشر الفنان نيكولا معوض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له، مروجًا لمسلسل "بلا دليل" الذي تُعرض أولى حلقاته ...
لبنان يخفض رواتب الوزراء في محاولة لتخفيف غضب المحتجين
من المتوقع أن تخفض الحكومة اللبنانية، أجور الوزراء إلى النصف اليوم الاثنين، ضمن إصلاحات أخرى في محاولة لتخفيف الأزمة الاقتصادية ونزع فتيل أكبر ...
تامر عبدالمنعم ضيف "ذكرياتي" مع سمير صبري غدًا
صرح المخرج محمد تركي، أن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس قصر السينما بجاردن ستي التابع لوزارة الثقافة، سيحل ضيفا من خلال برنامج ذكرياتي للنجم سمير صبري ...
"بنت البطل" والدة ياسمين صبري أفضل سباحة في مسابقة أساتذة السباحة (صور)
نشرت والدة الفنانة ياسمين صبري، صور لها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وذلك لحصولها على 3 ميداليات ذهبية، ...
هوغو سيلفا في حوار خاص لـ"لفجر الفني": "أنا ملحد في إسبانيا وهذه حقيقة علاقتي بـ إبراهيموفيتش"
*أشبه "بن لادن" في طفولتي .. وشرف لي المشاركة في أعمال مصرية" *والدتي من اكتشفت موهبتي وأهديتها تكريمي بالإسكندرية السينمائي تقديرًا لها ...
إبراهيم العربي: مصر لديها البنية التحتية اللازمة لإنشاء بورصة السلع
قال إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الغرفة تستعد لعقد اجتماعات مع التجار المنتمون للاتحاد لتعريفهم بآليات عمل بورصة السلع وأهميتها في ...
زيدان يهاجم لاعبي ريال مدريد.. تعرف على التفاصيل
شن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد هجوما على لاعبيه عقب الخسارة من ريال مايوركا بهدف نظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتلقى ...
"لبلبة" تبكي من موقف إنساني جمعها مع "الزعيم عادل إمام" (فيديو)
تحدثت لبلبلة خلال ندوتها التي أقيمت مساء اليوم الأحد، بقصر سينما جاردن سيتي، عن صفات الفنان عادل إمام، قائلة: "عينيه طيبة وإنسان عطوف بيحس ...
بالفيديو.. لبلبة تفاجئ الجمهور بأغنية "بالعربي بحبك".. و"إحنا فراخ في العشة"
قامت الفنانة القديرة لبلبة بغناء اول اغنية في حياتها بعنون هو "إحنا فراخ في العشة" وبدأت منذ قليل ندوة للنجمة لبلبة، في قصر سينما بجاردن ستي، ...
10 صور من تكريم لبلبة في قصر السينما عن مسيرتها الفنية
كرم قصر السينما اليوم الأحد، برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، الفنانة القديرة لبلبة عن أعمالها الفنية المتميزة فى "نجم وندوة"، وشكرها على ...
تامر عبدالمنعم يستضيف لبلبة في قصر ثقافة السينما (صور)
بدأت منذ قليل ندوة للنجمة لبلبة، في قصر سينما بجاردن ستي، وانطلقت في البداية بالسلام الجمهوري. وقام الإعلامي تامر عبدالمنعم، مدير قصر ثقافة ...
خالد سليم عن "بلا دليل": "العمل نقلة في حياتي وسيحقق نجاح ضخم"
يعيش خالد سليم، حالة من السعادة بعد الإعلان عن عرض مسلسل "بلا دليل"، الذي يقوم ببطولته، غدًا الاثنين علي قنوات "سي بي سي". وقال "سليم"، "اعتبر ...
سفير خادم الحرمين لدى لبنان يرأس اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات
ترأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر السفارة ببيروت، اليوم، اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات، وناقش الاجتماع بنود ...
المتظاهرون اللبنانيون يردون على "الورقة الإصلاحية" للحريري
أبدى المتظاهرون في لبنان، اليوم الأحد، برأيهم على مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، بشأن السعي لتهدئة الاحتجاجات العارمة، التي ...