تعليق أحمد موسى على انتفاضة لبنان: "الشارع بيغلي" (فيديو)

السبت 19-10-2019 08:29 م

داليا الحسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة لبنان تتعرض لمشكلات ضخمة ولكن الرئيس اللبناني ميشيل عون، صرح أنه خلال ساعات ستحل الأزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ...