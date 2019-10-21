لا يزال النجوم اللبنانيون حريصين على إظهار دعمهم وتأييدهم للمظاهرات التي خرجت في لبنان منذ الخميس الماضي،، وذلك سواء على منصات السوشيال ميديا ...
اصطحبت الفنانة الشابة مريام فارس، زوجها وابنها الصغير إلى الشارع للمشاركة في التظاهرات التي اندلعت في بلدها لبنان منذ الخميس الماضي. ونشرت "مريام" ...
نشرت الفنانة الشابة منى هلا، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور "إنستجرام"، صورة لأحد المتظاهرين في لبنان، رفع فيها لافتة بعنوان "أحلى فصول السنة فصل ...
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو جديد من مظاهرات لبنان، مُعلقة أن ...
غردت الفنانة البنانية إليسا، في تويتة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر " تويتر". وقالة إليسا: "يا عيب الشوم عالوزارة يا اللي عم يهربوا ...
وضع الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، صوته على أغنية والده "قوتنا بوحدتنا" بشكل جيد نال استحسان الجميع، وذلك بمناسبة الأحداث السياسية التي ...
نشرت الفنانة نانسي عجرم، صور وهتافات عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعبر بها عن فخرها بالشعب اللبناني، وتظاهرهم ضد الحكومة اللبنانية . ...
طالبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أن يتم ألغاء "معاهدة الطائف" وكتبت تغريدة عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر". وقالت"سماحة": "قبل ما نطالب ...
قال الإعلامي أحمد موسى، إن دولة لبنان تتعرض لمشكلات ضخمة ولكن الرئيس اللبناني ميشيل عون، صرح أنه خلال ساعات ستحل الأزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء ...
نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، صورة لها حاملة علم لبنان. وعلقت بوغصن على الصورة التي نشرتها قائلة: ...
حرصت الفنانة لطيفة التونسية، على دعم التظاهرات التي انطلقت في لبنان منذ أمس الخميس احتجاجا على فرض ضريبة على مستخدمي تطبيق واتس اب. ونشرت "لطيفة" ...
أعلنت المطربة لطيفة التونسية تأجيل سفرها للعاصمة اللبنانية بيروت على خلفية تصاعد الأحدتث بسبب التظاهرات التي اندلعت في عدد من المدن اللبنانية على ...
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التغريدات "تويتر"، هاشتاج بعنوان #لبنان_ينتفض، حيث تصدر في عمليات البحث الرائجة على المنصة في وقت قصير. ...
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