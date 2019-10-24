التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على
هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدث معه عن إنتفاضة لبنان الأخيرة
ومايحدث بها.
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نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو جديد من مظاهرات لبنان، مُعلقة أن ...
غردت الفنانة كارمن سليمان، في تويتة لها عبر موقع التدوين المصغر " تويتر " وتحدثت خلالها لجمهورها. قائلة: "غايبة عنكم بقالي شوية عشان كنت بحضرلكوا ...
غردت الفنانة البنانية إليسا، في تويتة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر " تويتر". وقالة إليسا: "يا عيب الشوم عالوزارة يا اللي عم يهربوا ...
طالبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أن يتم ألغاء "معاهدة الطائف" وكتبت تغريدة عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر". وقالت"سماحة": "قبل ما نطالب ...
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