صبري فواز لـ"الفجر الفني"اللبنانيون عملوا ثورة جميلة زيهم (فيديو)

الخميس 24-10-2019 05:54 ص

كريم هاشم _تصوير ياسمين عليوة

التقى الفجر الفني بالفنان صبري فواز، على هامش تكريمه من قبل مجلس الإعلامين الدوليين، وتحدث معه عن إنتفاضة لبنان الأخيرة ومايحدث بها. ...