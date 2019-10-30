لقد رأى العديد من السياسيين اللبنانيين، أن هجمات حزب الله وأنصار أمل على المتظاهرين المناهضين للحكومة في منطقة وسط بيروت هي رسالة مباشرة إلى رئيس ...
بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان أن الأزمة في لبنان ستتفاقم. وكشف المسؤول ...
غردت الفنانة البنانية إليسا، في تويتة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التدوين المصغر " تويتر". وقالة إليسا: "يا عيب الشوم عالوزارة يا اللي عم يهربوا ...
طالبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، أن يتم ألغاء "معاهدة الطائف" وكتبت تغريدة عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر". وقالت"سماحة": "قبل ما نطالب ...
دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع التغريدات "تويتر"، هاشتاج بعنوان #لبنان_ينتفض، حيث تصدر في عمليات البحث الرائجة على المنصة في وقت قصير. ...
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