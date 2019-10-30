هجوم وسط بيروت.. رسالة سياسية سبقت استقالة الحريري

الأربعاء 30-10-2019 03:16 م

ترجمة: دينا الشريف

لقد رأى العديد من السياسيين اللبنانيين، أن هجمات حزب الله وأنصار أمل على المتظاهرين المناهضين للحكومة في منطقة وسط بيروت هي رسالة مباشرة إلى رئيس ...