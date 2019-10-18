وجهت الفنانة كندة علوش رسالة إلى الشعب اللبنانى، وذلك بعد المظاهرات التى شهدتها الشوارع أمس، وعقب اخماد الحرائق التى ضربت ارجاء لبنان منذ أيام قليلة، ...
لا يزال الفنانون حريصين على التفاعل مع مستجدات الأحداث في لبنان، بعد اندلاع أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، منذ منتصف ليلة الأمس. وأعرب العديد من الفنانين ...
أعرب المطرب اللبناني راغب علامة عن غضبه من الحرائق التي طالت بلده لبنان، منذ مساء أمس الإثنين، كاشفًا عن رأيه الصادم في الحدث، وهو أنه مفتعل وليس ...
استيقظ العالم العربي صباح اليوم الثلاثاء، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان، منذ منتصف ليلة الأمس. أسباب مبهمة وساعد ارتفاع درجة الحرارة ...
نشرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو جديد من الحريق الذي نشب ...
أطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، هشتاج جاء تحت عنوان "لبنان تحترق"، بعد استيقاظهم على اجتياح سلسلة من الحرائق الشاسعة عددًا من ...
دخلت المراسلة اللبنانية حلمية طبيعة، في نوبة بكاء شديدة على الهواء خلال تغطيتها أحداث حريق لبنان، حيث لم تتمالك نفسها وهي متواجدة وسط النيران. ...
نعم
55.5358%
لا
27.5466%
لا أهتم
16.9176%