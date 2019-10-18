راغب علامة يفاجئ الجميع: "حرائق لبنان مفتعلة" (فيديو)

الثلاثاء 15-10-2019 04:56 م

شيماء عطية

أعرب المطرب اللبناني راغب علامة عن غضبه من الحرائق التي طالت بلده لبنان، منذ مساء أمس الإثنين، كاشفًا عن رأيه الصادم في الحدث، وهو أنه مفتعل وليس ...