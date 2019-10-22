تستمر احتجاجات عشرات اللبنانيين أمام مصرف لبنان في العاصمة بيروت، اليوم الثلاثاء، مرددين هتافات منددة بالسياسة المالية، فيما استقدمت قوى الأمن ...
لا يزال النجوم اللبنانيون حريصين على إظهار دعمهم وتأييدهم للمظاهرات التي خرجت في لبنان منذ الخميس الماضي،، وذلك سواء على منصات السوشيال ميديا ...
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، اليوم الاثنين، استمرار إغلاق البنوك غدا، نقلا عن "سكاي نيوز عربية". ويذكر أن أصدرت جمعية المصارف اللبنانية، ...
أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، الإثنين، إقرار مجلس الوزراء للاجراءات الاصلاحية التي اقترحها على شركائه بالإضافة إلى موازنة العام 2020، بعد خمسة أيام ...
أقر مجلس الوزراء اللبناني، خلال جلسته
المنعقدة اليوم الاثنين في قصر بعبدا، لـ17 بندا من الورقة الإصلاحية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في ...
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم
الإثنين، بأن خلافات نشبت داخل الحكومة اللبنانية بشأن الورقة الإصلاحية التي اقترحها
رئيس الوزراء سعد الحريري، ...
تظاهر مئات من اللبنانيين الفرنسيين، الأحد، في باريس؛ دعما لمواطنيهم الذين يتظاهرون منذ 4 أيام ضد الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ...
أفاد مسؤولون لبنانيون، مساء اليوم الأحد، بأن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف ...
غادر 132 مواطن ومواطنة سعودية حتى اليوم، من مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك وفقا لخطة إدارة الأزمات والطوارئ. وجاءت على النحو التالي: 59 مسافرًا على ...
ترأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر السفارة ببيروت، اليوم، اجتماع لجنة الطوارئ والأزمات، وناقش الاجتماع بنود ...
أبدى المتظاهرون في لبنان، اليوم الأحد، برأيهم على مسودة الورقة الإصلاحية لرئيس الوزراء سعد الحريري، بشأن السعي لتهدئة الاحتجاجات العارمة، التي ...
دعا بيان المتظاهرين بلبنان، اليوم الأحد، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019، كما أكد البيان على ضرورة تحرك ...
قالت المقاومة الإيرانية إنه لم يمر وقت طويل على تظاهرات العراق، التي انقض عليها ملالي طهران، محاولين إخمادها بكل الصور، إلا واشتعلت من جديد انتفاضة ...
تسببت أخبار في أحتمال فرض لبنان ضريبة على مكالمات الواتس اب التي
يستخدمها الموطنون، في اشعال العديد من الأحتجاجات بمختلف المدن اللبنانية.
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وجهت الفنانة نيكول سابا، اعتذارا لطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا في المنيا، وذلك من خلال مقطع فيديو قام المنتج وليد منصور بنشره عبر حسابه الشخصي على ...
ارتفعت هتافات
آلاف المتظاهرين في شوارع لبنان اليوم السبت، عقب كلمة ألقاها الأمين العام لميليشيا
حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقال فيها إنه لا ...
نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، تغريدة علق فيها على الأوضاع الراهنة في لبنان واندلاع النظاهرات هناك. وعلق نجيب ساويرس قائلًا: قاعد بتفرج على ...
طالب عدد من المتظاهرين في لبنان، اليوم
السبت، برحيل الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان، ومنهم زعيم حزب الله حسن نصرالله.
وصدح عدد من ...
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