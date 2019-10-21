قالت الفنانة لبلبة، أثناء "ندوة ونجم" التي قامت مساء أمس، في قصر السينما بجاردن سيتي، أنها وعدت والدتها انها
سوف تكون ناجحة وهي صغيرة وأيضًا ...
قالت الفناة لبلبة، أنها كانت دائما ماتطلب
من والدتها العب مع الأطفال،وكانت دائمًا ماترفض والدتها، قائلة: "أنت عندك
حفلة بليل مع عبد الحليم حافظ، ...
تحدثت لبلبلة خلال ندوتها التي أقيمت مساء اليوم
الأحد، بقصر سينما جاردن سيتي، عن صفات الفنان عادل إمام، قائلة: "عينيه طيبة
وإنسان عطوف بيحس ...
كرم قصر السينما اليوم الأحد، برئاسة الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم، الفنانة القديرة لبلبة عن أعمالها الفنية المتميزة فى "نجم وندوة"، وشكرها على ...
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