لبلبة: عملي في الوسط الفني منعني من اللعب مع "العروسة" والاستمتاع بطفولتي (فيديو)

الإثنين 21-10-2019 01:32 ص

كريم هاشم _تصوير ياسمين عليوة

قالت الفناة لبلبة، أنها كانت دائما ماتطلب من والدتها العب مع الأطفال،وكانت دائمًا ماترفض والدتها، قائلة: "أنت عندك حفلة بليل مع عبد الحليم حافظ، ...